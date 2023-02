Así quedó la tabla de campeones históricos del Córdoba Open, tras la consagración de Sebastián Báez

escuchar

Sebastián Báez superó este domingo en la final del ATP 250 de Córdoba a Federico Coria por 6-1, 3-6 y 6-3 y se consagró campeón de la quinta edición del certamen que se llevó a cabo en el Polo Deportivo Kempes y que desde que se empezó a jugar en 2019 siempre tuvo un vencedor diferente.

De los cinco tenistas que levantaron el trofeo en La Docta, tres son argentinos. En la primera ocasión celebró Juan Ignacio Londero, quien superó en la definición a Guido Pella. En 2020 el chileno Christian Garín le ganó el duelo decisivo a Diego Schwartzman, mientras que, un año después, Juan Manuel Cerúndolo se impuso al español Albert Ramos y ganó su primer título ATP. El europeo tuvo revancha una temporada después y festejó al ganar el partido más importante frente a Alejandro Tabilo en 2022.

La final entre Federico Coria y Sebastián Báez fue a segunda entre dos argentinos en este torneo Córdoba Open

Tabla de campeones del Córdoba Open

2019 : Juan Ignacio Londero (Argentina).

: Juan Ignacio Londero (Argentina). 2020 : Christian Garín (Chile).

: Christian Garín (Chile). 2021 : Juan Manuel Cerúndolo (Argentina).

: Juan Manuel Cerúndolo (Argentina). 2022 : Albert Ramos Viñolas (España).

: Albert Ramos Viñolas (España). 2023: Sebastián Báez (Argentina).

Con la de este domingo, el Córdoba Open tuvo su segunda final entre argentinos. Para Báez, este fue su segundo título en el circuito ATP tras el que consiguió el año pasado en Estoril, Portugal. También perdió dos definiciones, una en Bastad (Suecia) y la otra en Santiago (Chile). La particularidad es que todas fueron en cancha de polvo de ladrillo.

En el ATP 250 cordobés el joven de 22 años inició su participación en la segunda ronda porque era el cuarto preclasificado. En su debut se impuso al italiano Luciano Darderi por 6-3 y 6-4; en cuartos de final al chileno Tomás Barrios Vera por 6-1, 3-6 y 6-1; en semifinales al boliviano Hugo Dellien por un doble 6-4 y en el último juego a Coria. Así, obtuvo 230 puntos y desde el lunes será 36° en el escalafón mundial porque ascenderá 11 ubicaciones.

Con el campeonato cordobés se abrió oficialmente la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que seguirá este lunes con el Argentina Open en el Lawn Tennis Club de Buenos Aires que tendrá al español Carlos Alcaraz como una de sus grandes atracciones. El ex N° 1 del mundo y actual 2 del escalafón es el último campeón del US Open y no pudo estar en el Australian Open por lesión. La final del tradicional certamen porteño está programada para el domingo 19 de febrero.

