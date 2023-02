Cuándo se juega el Argentina Open 2023: días, horarios y TV

escuchar

Este lunes comienza la primera ronda del Argentina Open 2022, torneo correspondiente al ATP 250 Tour que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que forma parte de la temporada de polvo de ladrillo al igual que el Córdoba Open que se disputó durante la última semana en La Docta. Hay ocho argentinos en el cuadro principal y solo uno de ellos aguarda en la segunda ronda por ser uno de los cuatro preclasificados: Diego Schwartzman. Por su parte, la gran particularidad de esta edición es que uno de los participantes es nada menos que el español Carlos Alcaraz, actual N°2 del ranking ATP y vigente campeón del US Open. Hasta hace poco incluso, dueño de la cima del escalafón mundial. Todo el torneo se puede ver en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

En cuanto a la participación de los locales en esta edición, además del ‘Peque’, también participan Francisco Cerúndolo (actualmente la mejor raqueta nacional), Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta. A ellos se podrían sumar Facundo Bagnis, Camilo Ugo Carabelli y Federico Delbonis, desde la qualy (finaliza este domingo). Por su parte, hay varios tenistas top del circuito internacional que ya se encuentran en Buenos Aires para disputar el tradicional torneo: el británico Cameron Norrie, los italianos Fabio Fognini y Lorenzo Musetti y el austríaco Dominic Thiem, campeón de las ediciones 2016 y 2018. No está esta vez el bicampeón en ejercicio, el noruego Casper Ruud, finalista de dos torneos majors el año pasado y actual N° 4 del mundo.

Dominic Thiem ingresó al torneo mediante una invitación; busca su mejor nivel tras serias lesiones

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. Por el mismo pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el suizo Stan Wawrinka (subcampeón en 2013), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre muchos otros.

Argentina Open 2023: todo lo que hay que saber

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Preclasificados en orden : Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman.

: Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman. Último ganador : Casper Ruud (Noruega).

: Casper Ruud (Noruega). Argentinos en el cuadro principal : Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta sin contar los que se sumarán desde qualy.

: Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta sin contar los que se sumarán desde qualy. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Carlos Alcaraz es la principal estrella del torneo. El español, que tiene al campeón de la edición 2010 como entrenador, Juan Carlos Ferrero, se recupera de una lesión y, tras no poder disputar el Australian Open (torneo en el que Novak Djokovic se consagró por décima vez y le arrebató el primer puesto del ranking ATP), juega su primer torneo de la temporada 2023. Ante esto, el tenista de 19 años aseguró en conferencia de prensa que será difícil recuperar el ritmo competitivo después de tantos meses de inactividad: “Es mi primer torneo de 2023, el primero desde que me lesioné en París hace ya cuatro meses. Siempre vengo queriendo ganar pero sé que no va a ser fácil. Después de tanto tiempo sin competir, el volver a arrancar jugando con gente que ya ha jugado varios partidos no va a ser fácil”, comentó en conferencia de prensa.

El tenista español Carlos Alcaraz posa con la portada de LA NACION, en la que fue protagonista Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los máximos ganadores del Argentina Open

Guillermo Vilas : ocho títulos.

: ocho títulos. Carlos Moyá y David Ferrer : tres.

: tres. Guillermo Coria, Franco Squillari, José Luis Clerc, Dominic Thiem y Casper Ruud: dos.

Cuadro del Argentina Open 2023

El cuadro del Argentina Open 2023, a falta de completarse la etapa de clasificación, este domingo ATP - ATP

