Así quedó la tabla de campeones históricos del Mundial de Rugby Seven, tras la consagración de Fiji

Este fin de semana se desarrolló el Mundial de Rugby Seven 2022 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fiji, favorita en las apuestas previo al inicio del torneo, cumplió con las expectativas y se quedó con el campeonato por tercera vez tras vencer a los All Blacks por 29-12 en la definición. De esta manera, alcanzó justamente a Nueva Zelanda como la selección con más títulos de la categoría en toda la historia. La Argentina, por su parte, finalizó en el quinto puesto tras vencer a Francia por 10-7. En la rama femenina, donde no hubo participación de las Yaguaretés albicelestes, Australia venció en la final a Nueva Zelanda por 24-22 y levantó su segundo trofeo.

Los Pumas igualaron la actuación de San Francisco 2018 y siguen demostrando estar al nivel de los mejores del mundo. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora venció en el duelo decisivo por el quinto puesto a Les Bleus Sevens, en un partido que mostró incertidumbre hasta el cierre, a punto tal que el equipo europeo pudo haber marcado un try en los segundos finales, pero Matías Osadczuk metió un tackle providencial a Jean-Pascal Barraque e impidió el apoyo de la pelota en el ingoal. Previamente, el equipo albiceleste, medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, había derrotado a Sudáfrica por 26-19 para acceder a este partido.

¡La salvada milagrosa de Matías Osadczuk para darle la victoria a la Argentina en la #RWC7s! 💪🏻@lospumas7arg pic.twitter.com/U9L5oQmo7s — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) September 11, 2022

En el compromiso ante los franceses, Luciano González y Joaquín De la Vega convirtieron un try cada uno. Para el conjunto galo hubo un apoyo en el ingoal de Nelson Epeé y una conversión de Jean Pascal Barraque. La alineación de Los Pumas 7s contempló en ese último encuentro a Rodrigo Isgro; Joaquín De la Vega, Germán Schulz, Santiago Vera Feld, Luciano González, Matías Osadczuk y Gastón Revol. Luego entraron Agustín Fraga, Tobías Wade, Alejo Lavayén y Franco Rossetto.

Los Pumas 7s marcaron un total de 63 puntos en los cuatro partidos que disputaron en el Mundial. Apoyaron 11 tries , 41 tackles y recibieron solo una tarjeta .

marcaron un total de en los cuatro partidos que disputaron en el Mundial. Apoyaron , y recibieron solo . Matías Osadczuk, Joaquín de la Vega y Luciano González fueron los jugadores que más se destacaron. Además, estos últimos terminaron como los máximos anotadores de tries del equipo, con tres conquistas cada uno.

Plantel y staff completo de Los Pumas 7s, que finalizaron quintos en el Mundial de Rugby Seven @lospumas7arg - @lospumas7arg en Twitter

La tabla de campeones del Mundial de Seven masculino

Fiyi : Tres (1997, 2005 y 2022).

: Tres (1997, 2005 y 2022). Nueva Zelanda : Tres (2001, 2013 y 2018).

: Tres (2001, 2013 y 2018). Inglaterra : Uno (1993).

: Uno (1993). Gales: Uno (2009).

La tabla de campeonas del Mundial de Seven femenino

Nueva Zelanda : Dos (2013 y 2018).

: Dos (2013 y 2018). Australia: Dos (2009 y 2022).

El camino de los campeones

Rugby Seven Masculino

Octavos de final : Fiji 29 - 5 Gales.

: Fiji 29 - 5 Gales. Cuartos de final : Fiji 21 - 10 Samoa.

: Fiji 21 - 10 Samoa. Semifinal : Fiji 38 - 14 Australia.

: Fiji 38 - 14 Australia. Final: Fiji 29 - 12 Nueva Zelanda.

La selección de Fiji se quedó con el Mundial de Rugby Seven masculino y alcanzó su tercer título RODGER BOSCH - AFP

Rugby Seven femenino

Octavos de final : Australia 48 - 0 Madagascar.

: Australia 48 - 0 Madagascar. Cuartos de final : Australia 35 - 5 Inglaterra.

: Australia 35 - 5 Inglaterra. Semifinal : Australia 17 - 7 Estados Unidos.

: Australia 17 - 7 Estados Unidos. Final: Australia 24 - 22 Nueva Zelanda.