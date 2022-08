Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras el triunfo de los Pumas sobre Nueva Zelanda por la tercera fecha

La Argentina hizo historia este sábado al ganarle por primera vez a los All Blacks en suelo neozelandés. Fue victoria 25-18 por la tercera fecha del Rugby Championship, en Christchurch. Los Pumas, con 20 puntos anotados por Emiliano Boffelli, no perdonaron las dudas de los neozelandeses de Ian Foster, que desperdiciaron una ventaja inicial de 15-6. Además de la extrema precisión de Emiliano Boffelli en los envíos a los palos, incluidos varios de larga distancia, Juan Martín González Samso anotó un try y coronó el triunfo albiceleste. Ahora, son líderes del torneo.

Dos semanas después de la brillante victoria como local ante Australia, los dirigidos por Michael Cheika siguen ofreciendo buenas sensaciones a un año del Mundial que se disputará en Francia. Una situación opuesta a la de Nueva Zelanda, a la que le duró poco la confianza ganada merced a su victoria hace dos semanas en Johannesburgo ante Sudáfrica. Desde el revés en Irlanda (29-20) en los test de noviembre, el barco de los All Blacks se muestra con dudas. Francia (40-25), Irlanda (23-12 y 32-22), Sudáfrica (26-10) y ahora la Argentina consiguieron derrotar a los hombres de negro. Sin embargo, ello no le quita la condición de mejor equipo de la historia. Sucede que ahora, los Pumas, a diferencia de lo que ocurrió siempre, no solo achicaron diferencias en el juego sino que también supieron aprovechar su oportunidad.

Con la victoria 25-18 en el Orangetheory Stadium de Christchurch sobre los oceánicos, los dirigidos por Michael Cheika obtuvieron su segundo triunfo en el torneo y, de esta manera, se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones del Rugby Championship luego de tres fechas disputadas.

Luego del primer encuentro ante los All Blacks, volverán a medirse en la próxima fecha, el 3 de septiembre, en Hamilton. Luego, cerrarán su participación con los dos enfrentamientos ante Sudáfrica, el 17 de septiembre en Buenos Aires y el 24 en Dublin

