Así quedó la tabla de posiciones del Super Rugby Américas, tras la undécima fecha

escuchar

El Super Rugby Américas 2023 ya tiene, tras la undécima fecha que se realizó este fin de semana, dos de sus cuatro semifinalistas y son los equipos que lideran la tabla de posiciones: Peñarol Rugby de Uruguay y Dogos XV de Córdoba.

La franquicia oriental quedó libre, pero teniendo en cuenta que restan solo tres jornadas para concluir el fixture de la etapa regular y que manda en la clasificación con 40 puntos, no puede caer hasta el quinto puesto. Los cordobeses, por su parte, derrotaron a Pampas XV 34-29 en el duelo de elencos argentinos y llegaron también a las 40 unidades. Los bonaerenses, más allá de la caída, se mantienen terceros y a un paso de la siguiente instancia.

El cuarto lugar lo ostenta actualmente Yacaré XV gracias al agónico triunfo sobre American Raptors 44-37. El elenco paraguayo tiene 24 puntos y aventaja por seis a Selknam de Chile, que se impuso 33-17 a Cobras Brasil y no se baja de la lucha por entrar en semifinales. Tanto los brasileños como los norteamericanos no tiene chances de pelear por el título.

Resultados de la undécima fecha

Dogos XV 34-29 Pampas XV.

Selknam 33-17 Cobras Brasil.

American Raptors 37-44 Yacaré XV.

Libre: Peñarol Rugby.

Peñarol y Dogos XV se aseguraron un lugar en las semifinales del Super Rugby Américas 2023 Twitter Super Rugby Américas

El campeonato no tiene invictos porque todos los planteles perdieron al menos una vez. Hasta el momento, no se registraron empates. El goleador es Felipe Etcheverry (Peñarol) con 96 puntos gracias a dos tries, 10 penales y 28 conversiones. Su compañero Manuel Olaso, en tanto, es el tryman del certamen con 12 apoyos.

Próxima fecha

Pampas XV vs. Selknam (12 de mayo).

Cobras Brasil vs. Peñarol Rugby (13 de mayo).

Yacaré XV vs. Dogos XV (13 de mayo).

Libre: American Raptors.

La etapa regular del Súper Rugby Américas consta de 14 fechas. Una vez concluida, los cuatro primeros equipos avanzarán a las semifinales en las que se cruzarán el primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero el 2 de junio. Teniendo en cuenta que Peñarol Rugby y Dogos XV se aseguraron un lugar en la próxima etapa, quedan un par de cupos. Los ganadores disputarán la definición el 9 de junio. Ambas instancias son a un único partido.

LA NACION

Temas Super Rugby Américas