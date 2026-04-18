En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey hoy

El encuentro definitorio se disputa este sábado a las 16 (horario argentino); Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez serían titulares en el Colchonero
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Este sábado, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el marco de la final de la Copa del Rey 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Javier Alberola Rojas, se disputa en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y se puede ver en vivo por TV únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero se metió en la definición del certamen más federal de España al derrotar en semifinales a Barcelona por 4 a 3 en el resultado global. En la ida, en Madrid, se quedó con la victoria con un contundente 4 a 0 con goles de Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. En la vuelta, en Catalunya, perdió 3 a 0 por un doblete de Marc Bernal y un tanto de Raphinha. Ganó 10 veces la Copa del Rey, la última de ella en 2013.
El equipo dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo, por su parte, eliminó en la instancia de los cuatro mejores a Athletic Bilbao por 2 a 0. En el primer partido, como visitante, ganó 1 a 0 con un tanto de Beñat Turrientes. En la revancha, como local, celebró por el mismo resultado gracias a un gol de penal de Mikel Oyarzábal a pocos minutos del final. Busca su cuarto título en este torneo tras los conseguidos en 1909, 1987 y 2020.
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: cómo ver online
La final está programada para este sábado a las 16 (hora argentina) en España y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Canal 116 de Flow.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Rey 2025-2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.95 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Sociedad. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.95.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Juan Musso o Jan Oblak; Nahuel Molina o Johnny Cardoso, Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann o Alexander Sorloth.
- Real Sociedad: Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Benat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea o Takefusa Kubo, Luka Sucic, Goncalo Guedes; y Mikel Oyarzábal.
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