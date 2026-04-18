Por dónde pasan Independiente vs. Defensa y Justicia y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan Independiente y Defensa y Justicia, en la fecha 15 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos están en zona de clasificación a los octavos de final, pero necesitan sumar puntos en los últimos partidos para mantenerse ahí. Juegan en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 19.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo está octavo en la tabla de posiciones de su zona con 18 puntos, misma cantidad que San Lorenzo pero con mejor diferencia de gol (+3 contra cero). En la última jornada empató 1 a 1 con Boca, como visitante, por los goles de Matías Abaldo -I- y Milton Giménez -B-. Hasta el momento se cruzaría en octavos de final con el líder del Grupo B, Independiente Rivadavia, el único que ya tiene un lugar asegurado en la próxima ronda.

Independiente empató con Boca en la última fecha y quiere volver al terreno de la victoria Manuel Cortina

El Halcón de Florencio Varela, por su parte, se mantiene en el séptimo puesto de la clasificación general con 19 unidades al igual que Unión, que al tener la misma diferencia de tantos (+4), lo supera por goles a favor (21 contra 16). Viene de perder 2 a 1 con Talleres, como local, por un doblete del lateral izquierdo paraguayo Alexandro Maidana (Ayrton Portillo descontó para el equipo dirigido por Mariano Soso). Si todo sigue como hasta ahora, en octavos jugaría contra River.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de junio de 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional (LPF), en un encuentro que se disputó en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y terminó en empate 0 a 0. El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 19 de febrero de 2023, por la fecha 4 de la LPF, con triunfo de Defensa y Justicia por 2 a 0 con goles de Nicolás Fernández y Santiago Solari.

Independiente vs. Defensa y Justicia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.