Athletico Paranaense empató 1-1 con Flamengo, por el Brasileirao Serie A

El encuentro, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 a las 19.29 en el Estádio Mário Celso Petraglia, finalizó en tablas tras una disputa intensa. El árbitro Rafael Rodrigo Klein fue el encargado de impartir justicia en este compromiso que mantuvo la expectativa hasta el pitido final.

El desarrollo de las acciones

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 11 minutos, Steven Mendoza adelantó al local tras una asistencia de Gastón Benavídez. El Athletico Paranaense, que planteó un esquema táctico de 3-5-2, intentó resistir la embestida visitante, que optó por un 4-2-3-1. Sin embargo, la insistencia del Flamengo dio sus frutos sobre el cierre: a los 84 minutos, Pedro Guilherme marcó el 1-1 definitivo gracias a una asistencia de Bruno Henrique. El partido también estuvo marcado por las incidencias: Danilo Luiz, del equipo visitante, fue expulsado tras recibir su segunda amonestación en tiempo de descuento.

Análisis estadístico y el control del juego

A pesar de la paridad en el tanteador, el dominio territorial fue claramente para el Flamengo, que registró un 63,9% de posesión frente al 36,1% del Athletico Paranaense. No obstante, el dueño de casa fue más vertical y peligroso, registrando un total de 18 tiros totales, 5 de ellos a portería, contra los 12 remates del elenco carioca, que solo acertó 3 veces al arco defendido por el local.

Gestión de planteles y disciplina

El ritmo del partido se vio alterado por diversas sustituciones y amonestaciones. El Athletico Paranaense sufrió las lesiones de Leonardo Derik y Lucas Esquivel, forzando cambios obligados. Por su parte, la disciplina fue un factor clave: el equipo local recibió tres tarjetas amarillas, mientras que la visita sufrió una acumulación de amonestaciones que derivó en la tarjeta roja sobre Danilo Luiz en el minuto 91, condicionando los últimos instantes de un juego que terminó dejando un sabor agridulce para ambos equipos.