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Australia venció por 2-0 a Turquía, por el Mundial

Se midieron en un duelo donde el local se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 14 de junio de 2026 a las 01.00 en el BC Place Vancouver, con arbitraje de Jesús Valenzuela. En un compromiso que quedará marcado por la eficacia, Australia logró imponerse ante Turquía gracias a los goles de Nestory Irankunda, a los 27 minutos, tras una asistencia de Paul Okon-Engstler, y de Connor Metcalfe, quien sentenció el 2-0 definitivo a los 75 minutos.

El planteo táctico y la ejecución

Ambos conjuntos presentaron esquemas contrastantes: Australia se plantó con un sólido 5-4-1, mientras que Turquía optó por un 4-2-3-1 que buscó el protagonismo ofensivo durante todo el cotejo. Tras el primer tanto, el técnico local comenzó a mover el banco para refrescar piezas; a los 61 minutos ingresó Nishan Velupillay por Nestory Irankunda, buscando mantener el equilibrio defensivo ante el asedio turco.

La resistencia australiana

El desarrollo del partido mostró una estadística llamativa: a pesar de tener apenas un 28,2% de posesión frente al 71,8% de los visitantes, el equipo australiano fue quirúrgico. Mientras Turquía remató en 30 ocasiones —con 8 disparos a puerta—, la contundencia de Australia, que lanzó 9 tiros totales, terminó definiendo la suerte del marcador en el BC Place Vancouver.

Datos destacados del cierre

El cierre del partido estuvo marcado por la disciplina y los cambios constantes para intentar descontar:

  • Yunus Akgün vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos por una infracción.
  • La alta intensidad en las sustituciones, con múltiples cambios por parte de ambos entrenadores, reflejó el agotamiento físico tras un partido de ritmo vertiginoso.
  • Australia supo gestionar los espacios, limitando el peligro de los 8 corners que ejecutó el combinado turco contra los 5 de los locales.
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