Bahia perdió por 1-2 ante Cruzeiro por el Brasileirao Serie A

En un encuentro disputado el 10 de mayo de 2026 a las 01.00 en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Cruzeiro logró imponerse como visitante ante Bahia bajo el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima.

El desarrollo del encuentro y los goles

El partido comenzó con ventaja para el local. A los 27 minutos, Luciano, Batista da Silva Júnior marcó el primer gol tras un penal. Sin embargo, la reacción de Cruzeiro llegó antes del descanso: a los 41 minutos, Kauã, Moraes Silva marcó el gol tras asistencia de Néiser, Villarreal. En la segunda mitad, a los 86 minutos, Kaique Kenji, Takamura Correa sentenció el 2-1 definitivo tras una asistencia de Lucas, Romero. En cuanto a lo táctico, Bahia utilizó un esquema 4141, mientras que Cruzeiro optó por un 4231.

Análisis estadístico

A pesar de que Bahia contó con un 46,4% de posesión, fue Cruzeiro quien dominó el trámite ofensivo del partido. La visita generó un mayor volumen de juego, registrando 20 tiros en total frente a los 8 del dueño de casa, con una efectividad que se vio reflejada en sus 7 remates a puerta.

Incidencias y variantes

El cotejo estuvo marcado por una alta fricción y varias modificaciones debido a problemas físicos: