Bahia perdió por 1-2 ante Cruzeiro por el Brasileirao Serie A

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Un duelo parejo definido por detalles en la jornada 15 del torneo de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 10 de mayo de 2026 a las 01.00 en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Cruzeiro logró imponerse como visitante ante Bahia bajo el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima.
El desarrollo del encuentro y los goles
El partido comenzó con ventaja para el local. A los 27 minutos, Luciano, Batista da Silva Júnior marcó el primer gol tras un penal. Sin embargo, la reacción de Cruzeiro llegó antes del descanso: a los 41 minutos, Kauã, Moraes Silva marcó el gol tras asistencia de Néiser, Villarreal. En la segunda mitad, a los 86 minutos, Kaique Kenji, Takamura Correa sentenció el 2-1 definitivo tras una asistencia de Lucas, Romero. En cuanto a lo táctico, Bahia utilizó un esquema 4141, mientras que Cruzeiro optó por un 4231.
Análisis estadístico
A pesar de que Bahia contó con un 46,4% de posesión, fue Cruzeiro quien dominó el trámite ofensivo del partido. La visita generó un mayor volumen de juego, registrando 20 tiros en total frente a los 8 del dueño de casa, con una efectividad que se vio reflejada en sus 7 remates a puerta.
Incidencias y variantes
El cotejo estuvo marcado por una alta fricción y varias modificaciones debido a problemas físicos:
- A los 34 minutos, Bahia debió mover el banco por lesión: ingresó Everaldo, Stum por Willian José, da Silva.
- Cruzeiro también sufrió bajas, realizando cambios obligados por lesión tras los ingresos de Kaique Kenji, Takamura Correa y Kaio Jorge, Pinto Ramos en el complemento.
- El juego se tornó brusco, acumulándose un total de siete amonestaciones repartidas entre ambos equipos, incluyendo una tarjeta sobre el final para Otávio Eleodoro, Rezende Costa por pérdida de tiempo.
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