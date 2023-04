Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online el partido de semifinal de la Copa del Rey

escuchar

Este miércoles concluyen las semifinales de la Copa del Rey 2022/23 con el duelo entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, la revancha del cotejo de ida de la serie que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu y ganó el blaugrana 1 a 0. El vencedor de la llave enfrentará en la definición a Osasuna, verdugo de Athletic Club de Bilbao.

En la previa del cotejo cuyo árbitro designado es Juan Martínez Munuera el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.35. Su derrota, es decir una alegría del visitante, cotiza hasta 3.0. El empate, que le daría al anfitrión la clasificación a la próxima instancia, cotiza a 3.25. Es el quinto derby de la temporada y, teniendo en cuenta lo que le resta por delante a cada club, el último. El saldo favorece al elenco culé, que se impuso, además de en la Copa del Rey, en la Supercopa de España y en la segunda rueda de la La Liga que lidera con 71 puntos, 12 más que el Merengue.

Cómo ver online Barcelona vs. Real Madrid

El clásico inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar en la plataforma digital DGO para quienes son clientes del cableoperador.

En la ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona se impuso 1 a 0 en el Santiago Bernabéu

El historial del clásico de España es muy parejo. Se enfrentaron 253 veces y en 101 ganó Real Madrid contra 100 de Barcelona. Se registraron 52 igualdades. En caso de que el conjunto culé derrote a la Casa Blanca este miércoles, lo alcanzará en triunfos en el derby entre sí.

Últimos 10 clásicos de España

19 de marzo de 2023 - 26ª jornada de La Liga: Barcelona 2-1 Real Madrid.

2 de marzo de 2023 - Ida de semifinales de la Copa del Rey: Real Madrid 0-1 Barcelona.

15 de enero de 2023 - Final de la Supercopa de España: Real Madrid 1-3 Barcelona.

16 de octubre de 2022 - 9ª jornada de la Liga: Real Madrid 3-1 Barcelona.

20 de marzo de 2022 - 29ª jornada de la Liga: Real Madrid 0-4 Barcelona.

12 de enero de 2022 - Semifinal de la Supercopa de España: Barcelona 2-3 Real Madrid.

24 de octubre de 2021 - 10ª jornada de la Liga: Barcelona 1-2 Real Madrid.

10 de abril de 2021 - 30ª jornada de la Liga: Real Madrid 2-1 Barcelona.

24 de octubre de 2020 - 7ª jornada de la Liga: Barcelona 1-3 Real Madrid.

1º de marzo de 2020 - 26ª jornada de la Liga: Real Madrid 2-0 Barcelona.

En la temporada 2022/23 Xavi Hernández le ganó tres clásicos a Carlo Ancelotti JAVIER SORIANO - AFP

El análisis de los entrenadores en la previa

Para la revancha el entrenador del conjunto culé, Xavi Hernández, no cuenta con Pedri, Ousmane Dembélé, Frenkie De Jong y Andreas Christensen, todos lesionados. Para el exmediocampista, a pesar de la ventaja con la que su conjunto cuenta en la serie y los pronósticos de las apuestas, el favorito es el rival: “Creo que vendrán tocados luego de la ida y con ganas de revancha porque han perdido los últimos tres partidos. Ellos siempre compiten y siguen siendo favoritos. Espero un partido muy difícil, muy duro. Es un equipo ganador. Tienen muchos jugadores top en su plantilla. Intentaremos hacerlo lo mejor posible”.

El DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, en cambio, tiene a todo el plantel a disposición a excepción del francés Ferland Mendy. En la previa, el italiano resaltó la importancia del juego: “Para mí el clásico siempre es el partido más importante. Para los aficionados y para los jugadores. Estamos preparados al 100%, no tenemos ninguna duda. Desde ahora tenemos un solo pensamiento que es ganar. La idea no es volverse loco al marcar el primer gol porque puedes marcar en el minuto 90. Lo importante es controlar el partido con y sin balón”. El equipo de la capital española no levanta la Copa del Rey desde 2014 y quiere recortarle estrellas en copas nacionales a su clásico rival, que le lleva 17 de ventaja -49 contra 32-.

Probables formaciones

Barcelona: Marc André Ter Stegen ; Jules Koundé , Ronald Araújo , Marcos Alonso, Alejandro Balde ; Sergio Busquets , Franck Kessié , Sergi Roberto ; Raphinha , Robert Lewandowski y Gavi . DT: Xavi Hernández .

Marc André ; Jules , Ronald , Marcos Alonso, Alejandro ; Sergio , Franck , Sergi ; , Robert y . DT: Xavi . Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Nacho; Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Tony Kroos; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

