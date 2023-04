Cuándo se juega el Mundial Sub 17, tras la baja de Perú como sede: fechas y clasificados

escuchar

Como ocurrió la semana pasada con el Mundial Sub 20, cuya sede fue retirada a Indonesia y es inminente el anuncio oficial de que se realizará en la Argentina, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este lunes que la cita ecuménica para Sub 17 no se llevará a cabo en Perú como estaba previsto y en los próximos días informará el país que acogerá el torneo.

“La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo. A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición”, explicó la entidad que preside Gianni Infantino a través de un comunicado.

En una semana, la FIFA le retiró el Mundial Sub 20 a Indonesia y el Sub 17 a Perú

En el mismo escrito la FIFA confirmó que no se modificó su fecha de desarrollo, del 10 de noviembre al 2 de diciembre de este año. Hasta el momento, hay seis equipos clasificados y son Canadá, Estados Unidos, México y Panamá por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) junto a Nueva Zelanda y Nueva Caledonia de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Una vez decidido el país anfitrión de la Copa del Mundo y definidos los 24 clasificados, se realizará el sorteo de la primera etapa. Los combinados se dividirán en seis grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos -tres partidos-. Los dos líderes de cada zona más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta la definición.

La Argentina busca su plaza en la Copa del Mundo 2023

Aunque la cita ecuménica para menores de 17 años se quedó sin sede, está en desarrollo en Ecuador el Sudamericano Sub 17 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para distribuir sus cuatro cupos al torneo más importante de la categoría.

La selección argentina ganó los dos partidos que disputó hasta el momento en el Sudamericano Sub 17 @conmebol

La selección argentina participa en él y en la primera etapa conforma el grupo B, donde en su debut derrotó a Venezuela 4 a 2 y en su siguiente presentación a Bolivia 1 a 0. Así, lidera la zona con seis puntos y volverá a jugar el próximo jueves contra Perú, tras quedar libre en la tercera jornada.

El entrenador Diego Placente diagramó un plantel con mucho talento en el que sobresale el nombre de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, mediocampista de River que recientemente se dio el lujo de entrenar con los campeones del mundo en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La nómina la completan Froilán Díaz (Unión de Santa Fe), Enrique Maza (Atlético Tucumán); Lorenzo Luchino (Sevilla, España); Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech (Boca Juniors); Ulises Giménez, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (River Plate); Juan Giménez y Kevin Gutiérrez (Rosario Central); Tobías Palacio (Argentinos Juniors); Gonzalo Escudero y Axel Cabellos (Racing Club), Alejo Sarco, Juan Villalba y Maximiliano Porcel (Vélez Sarsfield); Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba); Valentino Acuña (Newell´s Old Boys); Santiago López (Independiente); y Mariano Gerez, Octavio Ontivero y Benjamín Acosta (Lanús).

