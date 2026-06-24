Bosnia and Herzegovina venció 3-1 a Qatar, por el Mundial 2026

El encuentro, disputado el 24 de junio de 2026 a las 16.00 en el Seattle Stadium, finalizó con una victoria contundente de Bosnia and Herzegovina sobre Qatar. El arbitraje estuvo a cargo de Jesús Valenzuela, quien llevó las acciones de este compromiso correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial.

El desarrollo del encuentro

El dominio de Bosnia and Herzegovina, que presentó un esquema táctico 4-4-2, se tradujo en el marcador temprano. A los 29 minutos, Kerim, Alajbegovic marcó el 1-0 tras asistencia de Ivan, Basic. Poco después, a los 34 minutos, un gol en propia puerta de Mahmoud Ibrahim Mahmoud, Abunada amplió la ventaja. Qatar, bajo un sistema 4-3-3, descontó a los 42 minutos mediante Hassan Khalid Hassan, Al Haydos tras la habilitación de Edmílson Junior Paulo, da Silva. Finalmente, a los 80 minutos, Ermin, Mahmic sentenció el 3-1 definitivo tras una asistencia de Dennis, Hadzikadunic.

Movimientos y disciplina

Ambos equipos realizaron numerosos cambios tácticos para intentar inclinar la balanza. Destacó el ingreso de Ermin, Mahmic en el segundo tiempo, quien tras anotar su gol, fue amonestado por una celebración excesiva a los 81 minutos. Por el lado de Qatar, la sustitución de Hassan Khalid Hassan, Al Haydos a los 56 minutos por lesión obligó al técnico a reajustar su estructura defensiva, mientras que Ahmed Fathy Mansi, Abdoulla recibió una tarjeta amarilla a los 77 minutos por una infracción.

Estadísticas del choque

El triunfo de Bosnia and Herzegovina se respaldó en su capacidad ofensiva. Las estadísticas finales reflejaron lo ocurrido en el campo: