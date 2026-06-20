Brasil venció 3-0 a Haití, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 19 de junio de 2026 a las 21.30 en el Philadelphia Stadium, con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández. Brasil logró una sólida victoria ante Haití, consolidando su dominio en el marcador durante la primera mitad del partido, en un compromiso correspondiente a la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial.

El desarrollo del encuentro

El dominio de Brasil se reflejó rápidamente en la red. A los 23 minutos, Matheus, Santos Carneiro da Cunha marcó el 1 gol tras una gran definición. Poco después, a los 36 minutos, el mismo Matheus, Santos Carneiro da Cunha amplió la ventaja tras asistencia de Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior. Ya en el cierre de la etapa inicial, a los 48 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior selló el 3-0 definitivo tras una habilitación de Lucas, Tolentino Coelho de Lima. En cuanto a lo táctico, Brasil planteó un 4-3-3 mientras que Haití optó por un 5-4-1 defensivo.

Análisis estadístico

A pesar de la diferencia en el tanteador, el trámite mostró números equilibrados en varios aspectos, aunque con mayor efectividad para el seleccionado brasileño:

Brasil registró una posesión del 56,5%, superando el 43,5% de Haití .

registró una posesión del 56,5%, superando el 43,5% de . En cuanto a la generación ofensiva, ambos equipos dispararon 8 veces, pero Brasil acertó 5 al arco frente a los 3 de Haití .

acertó 5 al arco frente a los 3 de . Ambas selecciones empataron en la estadística de tiros de esquina, con 4 para cada uno.

Disciplina y variantes

El partido también destacó por la intensidad y los cambios realizados. Brasil sufrió la baja por lesión de Raphael, Dias Belloli a los 40 minutos, siendo reemplazado por Rayan Vitor, Simplício Rocha. Por el lado de la disciplina, el árbitro mostró amarillas a Carlens, Arcus, Frantzdy, Pierrot y Danley, Jean Jacques por Haití, mientras que en Brasil, Douglas, dos Santos Justino de Melo fue amonestado. Los técnicos aprovecharon el segundo tiempo para refrescar sus líneas con múltiples sustituciones tácticas, aunque el resultado de 3-0 ya estaba sentenciado desde el inicio de la segunda mitad.