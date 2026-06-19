Canadá venció por 6-0 a Qatar, por el Mundial

El partido se disputó el 18 de junio de 2026, a las 19.00, en el estadio BC Place Vancouver. Con el arbitraje de Cristian Garay, el conjunto de Canadá logró una contundente victoria ante Qatar en un encuentro marcado por la superioridad ofensiva del elenco anfitrión.

El desarrollo del encuentro

La superioridad de Canadá, que dispuso un esquema 4-4-2, fue absoluta ante un Qatar que presentó un 4-3-3 y sufrió tempranamente por las sanciones disciplinarias. A los 16 minutos, Cyle Larin marcó el primer gol. Luego, Jonathan David amplió la cuenta a los 29 y 48 minutos. Posteriormente, Nathan Saliba anotó a los 64, seguido por un gol en contra de Mohammad Naceur Manai a los 75 minutos. Finalmente, Jonathan David sentenció su triplete a los 92 minutos tras asistencia de Nathan Saliba. El partido quedó condicionado por las expulsiones de Ahmed Homam El Amin Mohamed a los 32 minutos y de Assim Omer Al Haj Madibo a los 52 minutos, ambas por tarjetas rojas directas.

Dominio estadístico

La disparidad en el campo se reflejó en los números: Canadá dominó con un 78,8% de posesión frente al 21,2% de Qatar. El equipo canadiense generó 33 tiros totales y 19 corners, demostrando una presión constante, mientras que Qatar solo pudo rematar 2 veces al arco en todo el encuentro.

Movimientos tácticos

Ambos entrenadores buscaron variantes para intentar cambiar el curso de las acciones. En Canadá, a los 57 minutos, Nathan Saliba ingresó en lugar de Ismaël Koné tras una lesión. Por el lado de Qatar, ante la inferioridad numérica, el técnico realizó múltiples sustituciones, incluyendo el ingreso de Ahmed Fathy Mansi y Mohammad Naceur Manai al inicio del complemento, aunque no lograron contener el poderío ofensivo de Canadá.