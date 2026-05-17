Chapecoense perdió por 2-3 ante Remo, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 17 de mayo de 2026 a las 18.31 en el estadio Arena Condá, con el arbitraje de Alex Gomes Stefano. En un trámite sumamente disputado, Remo logró imponerse como visitante ante Chapecoense en un marcador final de 3-2.

El desarrollo del encuentro y los goles

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Glaybson Yago, Souza Lisboa marcó el primer gol para Remo tras asistencia de Vitor, Frezarin Bueno. Chapecoense respondió a los 24 minutos con un tanto de Altemir, Cordeiro Pessôa Neto, asistido por Bruno, de Jesus Pacheco. Ya en el complemento, a los 47 minutos, Rafael, dos Santos Carvalheira Natividade anotó para el local, pero Jandir Breno, Souza Silva igualó para la visita a los 51 minutos. Finalmente, un gol en contra de Bruno Leonardo, dos Santos Covas a los 87 minutos sentenció el 3-2 definitivo.

Análisis táctico y estadísticas

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Chapecoense utilizó un 3-4-2-1, mientras que Remo se desplegó con un 4-2-3-1. A pesar de que el local dominó la posesión con un 51,5% frente al 48,5% de la visita y generó 18 tiros totales, la eficacia favoreció a los visitantes. Chapecoense registró 8 tiros a puerta, pero la férrea disciplina defensiva y las transiciones de Remo, que ejecutó 9 corners contra 3 del dueño de casa, inclinaron la balanza.

Disciplina y movimientos desde el banco

El encuentro también estuvo marcado por la alta intensidad, reflejada en las tarjetas mostradas por el juez:

A los 64 minutos, Camilo, Reijers de Oliveira (Chapecoense) recibió tarjeta amarilla.

(Chapecoense) recibió tarjeta amarilla. A los 68 minutos, Marcelo, Rodrigues Souza (Remo) fue amonestado por una infracción.

(Remo) fue amonestado por una infracción. A los 91 minutos, João Paulo, Silveira dos Santos (Chapecoense) completó la lista de amonestados.

En cuanto a las sustituciones, ambos técnicos movieron sus piezas buscando soluciones. Remo realizó cambios estratégicos para sostener el resultado, destacándose el ingreso de Gabriel, Buscariol Poveda y Diego, Hernández a los 85 minutos para cerrar el triunfo, mientras que Chapecoense sufrió una variante obligada por lesión a los 84 minutos, cuando João Vitor, de Souza Martins reemplazó a Marcos Vinícius, da Silva Santos.