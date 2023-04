Chelsea vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

escuchar

Este martes, desde las 16 (hora argentina), Chelsea y Real Madrid se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Daniele Orsato, se disputa en el estadio Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Enzo Fernández será titular.

El equipo londinense va en busca de la épica. Luego de perder 2 a 0 en el duelo de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu, necesita reponerse de manera urgente si quiere seguir en carrera por el título. Su presente es extremadamente flojo, con una racha de tres derrotas consecutivas, seis partidos sin ganar y solo tres triunfos en los últimos diez compromisos. En la Premier League se ubica décimo primero, con 39 puntos conseguidos en 31 partidos disputados (10 triunfos, nueve empates y 12 derrotas). En la última fecha perdió 2 a 1 con Brighton.

El Merengue, en tanto, sueña con ganar su décimoquinta Champions y, a su vez, defender el título conseguido en la última temporada. En LaLiga está segundo con 62 unidades cosechadas en 29 jornadas (19 victorias, cinco igualdades, cinco caídas), lo que lo deja a 11 puntos del líder Barcelona. El fin de semana derrotó 2 a 0 a Cádiz en condición de visitante con goles de Nacho Fernández y Marco Asensio.

Chelsea vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022-23 está pactado para este martes 18 de abril a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

En la previa del encuentro, Kepa Arrizabalaga, el arquero español de Chelsea, habló en conferencia de prensa y mencionó qué debe modificar el equipo con respecto al partido de ida: “Necesitamos una actuación mejor que en el Bernabéu. Contraatacar mejor, crear más ocasiones, marcar goles. Necesitamos ser más precisos en ambas áreas”, afirmó. Además, se tomó el tiempo de elogiar al rival de turno: “Es un equipo que tiene muchísima historia en esta competición. Es el rey. Mirando la ida, hay que darles menos espacios. Creo que no fuimos suficientemente contundentes ni en ataque ni en defensa. No fuimos decisivos en ninguna área”, cerró.

Por el lado del Merengue, uno de los protagonistas que tomó el micrófono para dialogar con los medios antes del decisivo duelo fue el brasileño Éder Militão, quien dejó en claro que, más allá de la ventaja en el global, no deben confiarse porque las cosas se pueden poner adversas: “Si no pensamos en salir a ganar, nos complicaremos. No podemos fallar porque en la Champions, el que menos falla, gana”, afirmó para luego hablar sobre las fortalezas del equipo inglés: “Creo que el Chelsea es un gran equipo. Es muy, muy difícil marcarle goles. Hay que trabajar mucho y nosotros vamos a hacer eso. Claro que tenemos una ventaja, pero mañana (por este martes) tenemos que entrar para ganar, no hay que pensar en cualquier otra cosa porque va a ser otro partido difícil”, finalizó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con el encuentro de ida. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.55 contra los 2.75 que se repagan por un triunfo de Chelsea. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.55.

Probables formaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga ; Reece James , Thiago Silva , Wesley Fofana , Marc Cucurella ; Enzo Fernández , Mateo Kovacic , N’Golo Kanté ; João Félix , Kai Havertz y Raheem Sterling .

Kepa ; Reece , Thiago , Wesley , Marc ; Enzo , Mateo , N’Golo ; João , Kai y Raheem . Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius Jr.

