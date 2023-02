Chelsea vs. Southampton, en vivo: cómo ver online el partido por la Premier League

escuchar

Chelsea, con Enzo Fernández, y Southampton, con Carlos Alcaraz, se enfrentan este sábado desde las 12 (hora argentina) en el estadio Stanford Bridge en el encuentro correspondiente a la 24ª fecha de la Premier League de Inglaterra. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas el club de Londres con una cuota máxima de 1.41. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, cotiza hasta 11.0. Por el empate se abona un tope de 5.05. La última vez que se vieron las caras fue el 30 de agosto pasado por el actual certamen y ganaron The Saints 2 a 1. Teniendo en cuenta los seis antecedentes más cercanos, el historial es parejo: The Blues ganaron dos cotejos, su rival uno y se registraron tres pardas.

Cómo ver online Chelsea vs. Southampton

El encuentro no se transmite por televisión, por lo que la única opción para verlo en vivo es través de Star+, la plataforma digital de ESPN a la que hay que suscribirse para acceder al contenido.

Enzo Fernández y Carlos Alcaraz reeditan en la Premier League viejos duelos en la Liga Profesional

Chelsea marcha décimo en la tabla de posiciones con 31 puntos producto de ocho triunfos, siete empates e igual cantidad de derrotas y necesita hilvanar triunfos para escalar ubicaciones y llegar a zona de clasificación a los certámenes internacionales de la próxima temporada, sobre todo a la Champions League. Por la edición 2022/23 de ese torneo jugó esta semana contra Borussia Dortmund como visitante y perdió 1 a 0 el encuentro de ida de octavos de final. Lejos en la clasificación del campeonato doméstico y eliminado de las copas inglesas, ese es el gran objetivo del 2023 para el conjunto de Graham Potter.

Southampton, por su parte, está último con 15 unidades porque ganó cuatro juegos, empató tres y perdió 15. Lo positivo para el equipo es que apenas cuatro puntos lo separan de la permanencia en la elite porque el 17° es Leeds con 19.

Ambos acumulan tres partidos sin triunfo. The Blues igualaron en sus últimas tres presentaciones mientras que The Saints, perdieron. Para encontrar sus últimas victorias en la Premier League hay que remontarse a mediados de enero, por lo que hace más de un mes que no sonríen.

Es un partido de necesitados en el que se enfrentan dos jóvenes albicelestes que recientemente recalaron en Europa. Fernández ya es una realidad y, tras un consagratorio Mundial Qatar 2022 en el que fue determinante para que la Argentina se consagre campeón y fue elegido el mejor jugador joven, el club de Londres le pagó 120 millones de euros por él a Benfica. Alcaraz, por su parte, llegó recientemente a Inglaterra proveniente de Racing y en su último juego marcó un gol. Si bien todavía no tiene el vuelo internacional de Enzo, tiene proyección y un futuro promisorio.

