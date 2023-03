Clasificados al Mundial Sub 20: equipos confirmados, sorteo y la plaza en juego

escuchar

Es inminente la oficialización de que el Mundial Sub 20 se realizará en la Argentina, luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitase la sede a Indonesia por conflictos extradeportivos. Así, la selección albiceleste jugará el torneo programado para disputarse entre el 20 de mayo y 11 de junio como anfitriona a pesar de que no se clasificó porque tuvo un mal desempeño en el Sudamericano de Colombia que ganó Brasil.

Cuando la FIFA confirme la mudanza del campeonato de Asia a Sudamérica, el combinado nacional se convertirá automáticamente en el 24° participante porque hasta el momento están los 23 que lograron su boleto adentro de una cancha. Por Sudamérica accedieron a la Copa del Mundo Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador; por Europa Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia; por Asia Corea del Sur, Japón Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak; por Oceanía Fiji; por África Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y por Centroamérica y América del Norte Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Brasil y Uruguay son dos de los representantes que tendrá Sudamérica en el Mundial Sub 20 Conmebol

Con todos los equipos confirmados, se realizará el sorteo (en fecha a establecer), que se había programado para el 30 de marzo y se suspendió por la postura de Indonesia de que no compita Israel en su cita ecuménica. Los 24 combinados se dividirán en seis grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos -tres partidos-. Los dos líderes de cada zona más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta la definición.

Deportivamente, la Argentina tiene varios interrogantes que resolver aunque ninguno es un obstáculo, mucho menos en el contexto actual en el que, luego de que la selección mayor ganó el Mundial Qatar 2022, todos los planetas están alineados. En primer lugar, el combinado Sub 20 no tiene director técnico porque Javier Mascherano renunció tras la desazón en el torneo continental clasificatorio y no hay reemplazante a la vista a raíz de que, por ese mal resultado, el equipo no tenía ninguna competencia por delante, al menos de inmediato. Mientras tanto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y Lionel Scaloni intentan convencerlo para que continúe.

La Argentina jugó el Sudamericano Sub 20 sin sus máximas figuras, entre ellas Alejandro Garnacho AFA

La otra cuestión es en qué estadios se podrían jugar partidos, teniendo en cuenta que solo pueden utilizarse durante (y para) la extensión de la Copa del Mundo para tal fin. Así, recintos como el Monumental, la Bombonera, el Cilindro de Avellaneda o el Libertadores de América están descartados porque River, Boca, Racing e Independiente están en plena temporada.

En una situación similar están el de Mendoza, en el que Godoy Cruz hace de local habitualmente, y el Mario Alberto Kempes de Córdoba que a menudo utilizan Talleres, Belgrano e Instituto. Sin embargo, como esos clubes cuentan con canchas propias, se podrían adaptar mientras dure la Copa del Mundo y utilizar ambos estadios, de los mejores del país. No hay obstáculos para organizar encuentros en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el que la selección argentina goleó a Curazao 7 a 0 en su segundo amistoso tras ser campeón mundial; en el Bicentenario de San Juan y el Padre Martearena de Salta, por mencionar algunos. El José María Minella de Mar del Plata, en tanto, no está en condiciones y se requiere una remodelación profunda imposible de concretar en el corto plazo.

Tapia, un oportunista

Si la no clasificación de la selección argentina Sub 20 al Mundial no tuvo la repercusión acorde a lo que fue el fracaso deportivo, se relacionó que en el país todo es alegría por la coronación del combinado mayor en Qatar 2022. Aunque no pasó desapercibida, en otro contexto hubiese pegado mucho más duro.

Pero Claudio Tapia, conocedor del conflicto entre Indonesia e Israel cuyas relaciones diplomáticas están rotas, ofreció a su país para ser sede a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en caso de que la nación asiática sea despojada del campeonato. Aunque el mote de ‘mejor dirigente del mundo’ que Alejandro Domínguez, máximo autoridad de la Conmebol, le dio días atrás es incomprobable y subjetivo, ‘Chiqui’ hizo una jugada brillante, a lo Messi en un campo de juego, y fue gol.

Para Alejandro Domínguez, Claudio Tapia es "el mejor dirigente del mundo en la actualidad" NORBERTO DUARTE - AFP

