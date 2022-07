Copa América femenina: Estefanía Banini, la 10 que retorna después de tres años y espera disfrutar de sus últimas presentaciones con la Argentina

Estefanía Banini es una de las mejores futbolistas argentinas de toda la historia. Carga en sus espaldas una extensa experiencia a nivel internacional y grandes actuaciones en partidos trascendentales que la posicionan en lo más alto del fútbol del país, en una referente indiscutida. Sin embargo, en 2019 se alejó por diferencias con el entrenador de turno, Carlos Borrello, y no volvió a ser convocada hasta hace algunas semanas, pese a su brillo en el ámbito internacional. El DT actual, Germán Portanova, finalmente la llamó.

Así, la mendocina regresó a la selección luego de tres años en un amistoso frente a Chile que se disputó el 7 de abril en Córdoba. Y este sábado (desde las 21, por Directv) llegará lo mejor: un nuevo reto con la Argentina, de los grandes: es parte del plantel que disputa la Copa América en Colombia que inició este viernes, se extenderá hasta el 30 de julio y verá este sábado el debut albiceleste. Ni más ni menos que ante Brasil.

Las 23 jugadoras elegidas por Germán Portanova para la Copa América AFA

Banini nació el 21 de junio de 1990 en Mendoza. Su amor por la pelota surgió justamente ahí, en su ciudad natal, más precisamente en el club Cementista, cuando tenía solo cinco años. El futsal masculino fue la carta de partida para todo lo que luego llegaría a su vida: “Siempre me gustó entrenar con hombres, pero cuando quería empezar a jugar en un club todos me decían que no podía. Hasta que fui a Cementista. El entrenador que me dejó jugar fue Eduardo Pérez. Ni lo pensó. Me dijo que me sumara. En él encontré un refugio muy grande”, contó la mediocampista en una entrevista con el diario Tiempo Argentino en 2018.

Eduardo, en diálogo con Toda Pasión durante el Mundial de Japón 2019, destacó la profesionalidad de Estefi: “Siempre tuvo una cabeza de profesional. Desde chica era muy inteligente y muy fuerte, porque no fue fácil pasar todas las categorías siendo la única mujer, no sólo en su club, sino incluso entre los equipos rivales”.

A los 15 años, pasó a formar parte del club Las Pumas para abandonar el futsal y comenzar a jugar fútbol once. En 2010 fue convocada por primera vez a la selección mayor para la Copa Bicentenario. Ese mismo año, fue citada para la Copa América 2010 que se disputó en Ecuador. Allí demostró sus cualidades futbolísticas y fue contratada por Colo Colo de Chile, equipo que le brindó la oportunidad de comenzar su carrera en el exterior.

Colo Colo: el primer paso fuera del país

Tras su buen desempeño en la Copa América Femenina 2010, no tenía equipo en Argentina y fue contactada por el preparador físico de Colo Colo, Paulo Escudey, quien hizo de gestor para su llegada a Chile .

. Fue parte de la época dorada del club.

Ganó nueve trofeos : La Copa Libertadores 2012 (anotó tres goles) y los ocho campeonatos nacionales entre 2011 y 2014.

: La Copa Libertadores 2012 (anotó tres goles) y los ocho campeonatos nacionales entre 2011 y 2014. En 2013 anotó 37 goles en 18 partidos en el Torneo Apertura.

en el Torneo Apertura. Ese mismo año, gracias a su excelente desempeño fue elegida como la Mejor Deportista del Fútbol Femenino de Chile (primera extranjera en lograrlo).

Washington Spirit: sus inicios como profesional

El 22 de enero de 2015, el club estadounidense Washington Spirit anunció su contratación, gracias a gestiones realizadas por el exentrenador de la selección femenina de fútbol de Argentina, Ezequiel Nicosia . “Estefanía es un talento excepcional y no creo que haya una jugadora como ella en la liga”, dijo el gerente general y entrenador de Spirit, Mark Parsons, cuando Banini se unió al equipo.

. “Estefanía es un talento excepcional y no creo que haya una jugadora como ella en la liga”, dijo el gerente general y entrenador de Spirit, Mark Parsons, cuando Banini se unió al equipo. En Washington se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y solo pudo disputar cuatro partidos desde su llegada.

En 2016 vivió su mejor año en Estados Unidos a pesar de las lesiones . Jugó 15 partidos , incluyendo los play-offs por el título tras recuperarse de otra lesión de rodilla, marcando cinco goles y dando una asistencia . Fue la máxima goleadora del equipo.

. Jugó , incluyendo los play-offs por el título tras recuperarse de otra lesión de rodilla, marcando y dando . Fue la máxima goleadora del equipo. A fines de ese año viajó a España para sumarse a Valencia a préstamo por un año . Jugó 21 partidos y marcó 4 goles para luego regresar a Estados Unidos.

. Jugó y marcó para luego regresar a Estados Unidos. En su vuelta a la NWSL disputó la misma cantidad de encuentros que en el club velenciano y anotó dos goles.

Levante UD: el verdadero comienzo en Europa

Fue cedida a Levante en la temporada 2018-19.

Disputó 28 partidos y anotó cuatro goles , por lo que el combinado español decidió adquirir su ficha.

y anotó , por lo que el combinado español decidió adquirir su ficha. En 2020-21 fue elegida como una de las capitanas del equipo.

Atlético de Madrid: la consagración en el Viejo Continente

El 7 de julio de 2021 fue anunciada oficialmente como nueva jugadora de Atlético de Madrid.

Estefanía Banini forma parte del plantel de Atlético de Madrid desde hace un año

En octubre de ese año volvió a sufrir una lesión de rodilla, que la tuvo apartada de los terrenos de juego hasta enero de 2022.

Justamente al comienzo de este año, consiguió su logro individual más importante: Fue elegida en el once ideal de la FIFA por su desempeño en 2021.

En cuanto a la selección argentina, su último partido había sido en el Mundial de Japón 2019 ante Inglaterra. Luego dejó de ser tenida en cuenta por el entonces entrenador Carlos Borrello. Esto fue debido a que las jugadoras que habían asistido a la Copa del Mundo acordaron solicitar la renuncia del cuerpo técnico a cambio de “personas capacitadas con experiencia suficiente” para la conducción del equipo.

Dos años después, Borrello fue despedido de su cargo y Germán Portanova asumió como director técnico del combinado nacional en septiembre de 2021. Este año convocó a Banini para los amistosos contra Chile que se jugaron en abril y finalmente decidió seleccionarla entre las convocadas para la Copa América.

A pesar de eso, la mediocampista de 32 años, que fue elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dentro del equipo ideal de Sudamérica de la década 2011- 2020, dialogó con Vía Mendoza hace algunas semanas, analizó su futuro y aseguró que pueden ser sus últimos partidos con la camiseta albiceleste. “No queda mucho. Quisiera jugar toda mi vida pero cada vez me cuesta más recuperarme de las lesiones, además de que afecta estar tanto tiempo lejos. Ahora intento disfrutar el presente, el día a día. Sé que estoy en mi tramo final”, comentó.

Los números con la selección