Copa Davis: fixture, formato, sedes y todo lo que hay que saber de la competencia por equipos

Tras la consagración de Carlos Alcaraz en el US Open, donde no solo consiguió su primer título de Grand Slam, sino también el primer lugar del ránking ATP, el tenis no frena. Esta semana comienza la etapa de grupos del torneo de selecciones más importante del mundo. La Copa Davis se desarrolla desde este martes hasta el 18 de septiembre. La Argentina integra el Grupo A junto a Italia, Croacia y Suecia, con quien debutará en la primera jornada.

La etapa final de grupos de la Copa Davis 2022; la Argentina buscará su segundo título Copa Davis

Formato del torneo

La etapa final de grupos de la Copa Davis 2022 se desarrollará en cuatro países: España (Valencia), Italia (Bolonia), Alemania (Hamburgo) y Escocia (Glasgow). Competirán 16 equipos: Los 12 ganadores de las qualifiers (La Argentina, Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Kazajistán, Corea del Sur, Países Bajos, España, Suecia y Estados Unidos), el subcampeón del último torneo (Croacia, que perdió la final con Rusia, accedió de manera directa a la edición 2022 por la expulsión del último campeón debido a la invasión rusa a Ucrania), uno de los últimos semifinalistas (Serbia), y dos que ingresaron mediante wild card (Canadá y Gran Bretaña).

Los 16 se dividen en cuatro grupos y compiten en un Round Robin de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, que se disputarán del 22 al 27 de noviembre en Málaga (España).

Todos los grupos

Grupo A: Italia, Argentina, Croacia y Suecia. Se juega en Bolonia (Italia).

Grupo B: España, Serbia, Canadá y Corea del Sur. Se juega en Valencia (España).

Grupo C: Alemania, Francia, Bélgica y Australia. Se juega en Hamburgo (Alemania).

Grupo D: Gran Bretaña, Estados Unidos, Kazajistán y Países Bajos. Se juega en Glasgow (Escocia).

Cuándo juega la Argentina

El seleccionado albiceleste, capitaneado por Guillermo Coria, tiene en su plantel a Diego Schwartzman, número 17 del ranking mundial, Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º) para los partidos individuales, y Horacio Zeballos (9°) y Máximo González (49°), especialistas en dobles. Iniciará su participación en el Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022 este martes, cuando se enfrente a Suecia al mejor de tres partidos en el Unipol Arena de Bologna, Italia. El formato de cada cruce es de dos singles y un dobles.

La Argentina, campeona en 2016 (aunque con el viejo sistema de competencia), volverá a jugar el viernes frente a Italia y el sábado cerrará su participación ante Croacia, el rival de la final en aquella histórica conquista del equipo capitaneado por Daniel Orsanic y liderado por Juan Martín Del Potro.

Cerúndolo, Báez, Schwartzman, Coria, Zeballos y 'Machi' González, el equipo argentino en Bologna Omar Rasjido / Prensa AAT

Tabla de campeones de Copa Davis

Estados Unidos: seis títulos (1981, 1982, 1990, 1992, 1995 y 2007).

(1981, 1982, 1990, 1992, 1995 y 2007). España: seis (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).

(2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019). Suecia: seis (1984, 1985, 1987, 1994, 1997 y 1998).

(1984, 1985, 1987, 1994, 1997 y 1998). Francia: cuatro (1991, 1996, 2001 y 2017).

(1991, 1996, 2001 y 2017). Australia: cuatro (1983, 1986, 1999 y 2003).

(1983, 1986, 1999 y 2003). Rusia: tres (2002, 2006 y 2021).

El plantel de Rusia que se consagró campeón de la última edición de la Copa Davis OSCAR DEL POZO - AFP

Alemania: tres (1988, 1989 y 1993).

(1988, 1989 y 1993). Croacia: dos (2005 y 2018).

(2005 y 2018). República Checa: dos (2012 y 2013).

(2012 y 2013). La Argentina: uno (2016).

(2016). Serbia: uno (2010).

(2010). Suiza: uno (2014).

(2014). Gran Bretaña: uno (2015).

¿Cómo le fue a la Argentina en las últimas 10 ediciones?

2011 : Subcampeón (perdió 3-1 con España en la final).

: Subcampeón (perdió 3-1 con España en la final). 2012 : Perdió en semifinales ante República Checa por 3-2.

: Perdió en semifinales ante República Checa por 3-2. 2013 : Perdió en semifinales ante República Checa por 3-2.

: Perdió en semifinales ante República Checa por 3-2. 2014 : Perdió en octavos de final ante Italia por 3-1.

: Perdió en octavos de final ante Italia por 3-1. 2015 : Perdió en semifinales ante Bélgica por 3-2.

: Perdió en semifinales ante Bélgica por 3-2. 2016: Fue campeón tras vencer en la final a Croacia por 3-2.