Copenhague vs. Manchester City, en vivo: cómo ver online el partido por la Champions League

Este martes, desde las 13.45, Manchester City visita a Copenhague en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo G de la Champions League 2022-23. El elenco dirigido por Pep Guardiola busca una victoria que lo clasifique a los octavos de final de la competencia a falta de dos jornadas para que finalice la etapa inicial. El encuentro se puede seguir en vivo por televisión a través de ESPN y también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Cómo ver online Copenhague vs. Manchester City

El encuentro está previsto para las 13.45 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de ESPN y por streaming a través de la plataforma de Star+. Quienes cuentan con Flow o Directv Go, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través de ellas. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente.

Star+ (requiere ser suscriptor).

ESPN - Flow (requiere ser cliente).

ESPN - Directv Go (requiere ser cliente).

En el último encuentro entre ambos, correspondiente a la fecha 3 de la vigente Champions, el equipo inglés se quedó con la victoria por un contundente 5-0 con dos goles de Erling Haaland, uno en contra de Davit Khotcholava, uno de Riyad Mahrez, y el restante de Julián Álvarez. El argentino podría ser de la partida, aunque Guardiola no confirmó el equipo titular: “Es cierto que hay un riesgo de fatiga, Mañana decidiré la selección. Hablaré con los jugadores, los médicos y los fisios, y decidiré”, dijo el entrenador en conferencia de prensa. En tanto Erling Haaland, que lleva 20 tantos en la temporada y es el máximo anotador del certamen europeo con cinco, y Kevin De Bruyne (nueve asistencias entre todas las competencias), serían titulares.

Manchester se asegurará la clasificación si le gana a su rival de turno, que está último en la tabla de posiciones del grupo con una unidad. ”No vamos a subestimarlos. Si no va bien, no será porque no juguemos bien, sino porque Copenhague juega bien. Queremos meternos en los octavos de final y eso es lo que vamos a intentar. Estoy más que satisfecho hasta ahora”, aseguró Guardiola.

Posibles formaciones

Copenhague : Kamil Grabara ; Kevin Diks , Denis Vavro , Davit Khocholava , Victor Kristiansen ; Marko Stamenic , Lukas Lerager , Ísak Jóhannesson , Viktor Claesson ; Mamoudou Karamoko y Mohamed Daramy .

: Kamil ; Kevin , Denis , Davit , Victor ; Marko , Lukas , Ísak , Viktor ; Mamoudou y Mohamed . Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Sergio Gómez; Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Jack Grealish, Riyad Mahrez; Erling Haaland y Julián Álvarez o Phil Foden.

Qué dicen las apuestas

En los pronósticos de las principales plataformas de pronósticos deportivos, el combinado Citizen es amplio favorito al triunfo con una cuota máxima de 1.15. Su derrota paga un tope de 29.00. El empate, por su parte, cotiza a 10.00.

LA NACION