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Corinthians venció por 3-2 a São Paulo por el Brasileirao Serie A

Un duelo parejo definido por detalles en la jornada 15 del torneo de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 2026-05-10 a las 22.30 en la Neo Química Arena, con el arbitraje de Anderson Daronco ante un marco vibrante que acompañó el triunfo del local en una nueva fecha del certamen.

Acciones destacadas y el trámite del juego

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue el equipo dirigido por el local el que supo capitalizar sus oportunidades. Los goles llegaron de la siguiente manera:

  • A los 17 minutos, Raniele marcó el gol tras asistencia de Rodrigo Garro.
  • A los 41 minutos, Luciano marcó el gol tras asistencia de Damián Bobadilla.
  • A los 52 minutos, Matheus França marcó el gol tras asistencia de André Carrillo.
  • A los 57 minutos, Breno Bidon marcó el gol tras asistencia de Rodrigo Garro.
  • A los 89 minutos, Matheus França marcó el gol en contra.

Disciplina y variantes

El encuentro fue arduamente disputado, reflejándose en una alta cantidad de amonestados. Por el lado del local, Matheus Lima, Gabriel y Zakaria Labyad fueron amonestados, mientras que en la visita vieron la tarjeta Jonathan Calleri, Sabino, Enzo Díaz y Luan. En cuanto a las modificaciones tácticas, a los 83 minutos Corinthians movió el banco: ingresó Diego por André Carrillo para intentar cerrar el compromiso ante el empuje de São Paulo.

Análisis estadístico

A pesar de que São Paulo tuvo una posesión ligeramente superior del 50,4% frente al 49,6% de Corinthians, el dueño de casa fue mucho más incisivo en el ataque. El local registró 15 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, contrastando con los 7 tiros totales y 4 a puerta de la visita. Ambos equipos igualaron en el apartado de balones parados, registrando cada uno 7 corners en un duelo donde las transiciones rápidas definieron el resultado final.

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