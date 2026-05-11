Coritiba empató 2-2 con Internacional por el Brasileirao Serie A

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del campeonato de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 2026-05-09 a las 20.00 en el estadio Couto Pereira, bajo el arbitraje de Wagner Do Nascimento Magalhaes. Fue un duelo intenso y cargado de emociones que terminó igualado en el marcador, dejando a ambos equipos con sensaciones encontradas tras el pitazo final.
El desarrollo del encuentro y los goles
El conjunto local salió al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que la visita optó por un 5-4-1. El marcador se abrió a los 28 minutos por intermedio de Joaquín Lavega, quien marcó el gol tras asistencia de Josué Filipe. Ya en la segunda mitad, el partido se tornó más abierto. A los 69 minutos, Rafael Borré descontó para la visita. Posteriormente, a los 84 minutos, Rodrigo Moledo anotó para Coritiba tras asistencia de Guilherme, pero el Internacional logró rescatar el empate agónico a los 96 minutos gracias a Félix Torres.
Análisis estadístico
A pesar de la igualdad, el dominio territorial fue claramente favorable para la visita. Internacional registró una posesión del 64,3% frente al 35,7% de Coritiba. Además, el equipo visitante fue mucho más incisivo en ataque, acumulando un total de 22 tiros, aunque solo 4 fueron a puerta, contra los 8 tiros totales y 3 al arco del local.
Gestión de plantel y disciplina
El partido también estuvo marcado por una alta actividad desde los banquillos. Internacional realizó múltiples modificaciones a los 81 minutos, ingresando a Bruno Vinícius, Alan Patrick y Thiago Maia para buscar la remontada, lo cual finalmente dio sus frutos en el tiempo de descuento. En cuanto a la disciplina, el árbitro debió mostrar varias tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones a Sergio Rochet y Félix Torres en la visita, mientras que en el local fueron amonestados Lucas Ronier y otro jugador por protestas.
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