Costa de Marfil venció por 1-0 a Ecuador, por el Mundial

El encuentro se disputó el 14 de junio de 2026 a las 20.00 en el Philadelphia Stadium, con arbitraje de François Letexier. En un enfrentamiento de alta intensidad, Costa de Marfil logró imponerse ante Ecuador gracias a un agónico tanto sobre el cierre del partido.

El desenlace y la estrategia

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-4-2, priorizando el orden defensivo durante gran parte del compromiso. Sin embargo, el destino del encuentro se definió en el tiempo de descuento: a los 90 minutos, Amad Diallo marcó el 1-0 definitivo tras una asistencia precisa de Wilfried Singo. El partido estuvo marcado por la rigurosidad, con amonestaciones tempranas para los marfileños Seko Fofana, Franck Kessie y Guéla Doué, mientras que por el lado ecuatoriano, Jackson Porozo fue el único jugador en recibir una tarjeta amarilla en la segunda mitad.

Análisis estadístico y recambio

A pesar de que Ecuador mantuvo una mayor posesión del balón, alcanzando el 51,8% frente al 48,2% de su rival, la falta de eficacia en los metros finales condenó a los sudamericanos. La superioridad de Costa de Marfil se reflejó en la ambición ofensiva, habiendo generado 15 tiros totales contra los 11 de los ecuatorianos. En cuanto al desarrollo del juego, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero:

A los 56 minutos, Costa de Marfil movió el banco con los ingresos de Ange-Yoan Bonny y el autor del gol, Amad Diallo .

movió el banco con los ingresos de y el autor del gol, . Del lado de Ecuador, el movimiento de piezas más relevante incluyó el ingreso de Kevin Rodríguez por Enner Valencia a los 77 minutos en busca de frescura en el ataque.

Resumen de fuerzas

En el balance final, la capacidad de Costa de Marfil para aprovechar sus ocasiones —contando con 4 tiros a puerta contra solo 1 de Ecuador— terminó por inclinar la balanza. Si bien la visita dominó la posesión y generó más peligro a través de los tiros de esquina (6 contra 3), la defensa marfileña se mantuvo sólida y supo aguantar el resultado para sellar una victoria clave en la primera jornada del certamen de la Copa Mundial 2026.