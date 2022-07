Cristophe Galtier: datos y estadísticas del DT que reemplazará a Mauricio Pochettino en PSG

La salida de Mauricio Pochettino de PSG era un hecho, aunque su salida se haya dilatado semanas y pese a que París Saint Germain (PGS) lo haya anunciado recién este martes, era una decisión sin vuelta atrás. El entrenador argentino no convenció ni a la dirigencia ni a los hinchas. Y en un vestuario repleto de estrellas tampoco logró ganarse la confianza de sus jugadores. Los protagonistas se sienten respaldados y confían en la idea del entrenador cuando las cosas salen bien, pero definitivamente este no fue el caso. “Poche” no pudo adaptarse y volcar todas sus capacidades en el campo de juego para sacar al equipo campeón de Europa (la gran obsesión de la dirigencia) y, luego de un año de contrato, abandonó al combinado parisino. Cristophe Galtier ya es su reemplazante, ganándole la pulseada al emblemático Zinedine Zidane, dicen, enfocado en otros objetivos.

Cristophe Galtier con Mauricio Pochettino durante un encuentro por la liga local de Francia FRANCK FIFE - AFP

¿Quién es Galtier? El entrenador francés que tenía contrato vigente en Las Águilas hasta junio de 2024 (rescindió para salir), nació en Marsella el 23 de agosto de 1966. Fue futbolista profesional entre 1985 y 1999. Jugaba de defensor central e incluso a veces de lateral izquierdo. Formó parte de equipos como Olympique de Marsella, Lille y Touluse. Se retiró en 1999 en Liaoning FC de China y, ese mismo año comenzó su carrera como ayudante de campo.

Los primeros pasos en el nuevo rol los dio en Olympique de Marsella. Allí estuvo un año y medio y fue la mano derecha de cinco entrenadores.

El primero que le dio la confianza de integrar un cuerpo técnico fue Bernard Casoni, casualmente también en su primera experiencia como DT, con el que estuvo 25 partidos.

Luego llegó Abel Braga, quien dirigió 16 encuentros.

El tercero fue el español Javier Clemente (actual DT de la selección de Libia), con el que compartió 15 partidos.

Posteriormente, Tomislav Ivic (ya fallecido)) sólo estuvo cinco partidos.

Por último, fue ayudante de campo de Albert Emon en una oportunidad.

Galtier pasó luego a integrar el cuerpo técnico de Bernd Krauss en Aris Salónica de Grecia, club en el que estuvo solamente seis meses para luego partir a SC Bastia de Francia. Gérard Gili le brindó la confianza necesaria para regresar a su país de origen y compartieron equipo durante 80 partidos. También tuvo pasos por Al-Ain, Portsmouth, FC Sochaux, Olympique de Lyon y, por último, Saint-Étienne.

Justamente en Los Verdes comenzó su carrera como entrenador principal. Fue en 2009, cuando Alain Perrin fue destituido por malos resultados. Christophe Galtier aceptó tomar las riendas del equipo y ahí comenzó una nueva etapa en su carrera.

Estuvo ocho temporadas y se convirtió en un emblema de la institución . Tras salvarse del descenso en la primera que condujo, mejoró increíblemente los resultados deportivos. Finalizó 10° en su segundo año y, a partir de ahí, todo fue in crescendo .

. Tras salvarse del descenso en la primera que condujo, mejoró increíblemente los resultados deportivos. Finalizó 10° en su segundo año y, a partir de ahí, todo fue . En 2012-13 fue campeón de la Copa de Francia y, en liga, finalizó 5° y accedió a la UEFA Europa League. Allí perdió ante Esbjerg de Dinamarca y no pudo acceder a los grupos.

Cristophe Galtier hizo un largo camino como ayudante, hasta que se convirtió en DT principal

La 2013-14 fue su mejor temporada al mando del equipo. Terminó 4° en liga y finalmente logró acceder a los grupos de la Europa League 2014-15 . Formó parte del Grupo F junto a Inter, Dnipro y Qarabag. No ganó ningún partido (empató cinco y perdió uno) y quedó eliminado rápidamente.

. Formó parte del Grupo F junto a Inter, Dnipro y Qarabag. No ganó ningún partido (empató cinco y perdió uno) y quedó eliminado rápidamente. Clasificó a esa misma competencia durante cuatro años consecutivos y en 2015-16 pudo clasificar a 16vos de final por primera vez, donde perdió frente a Basilea por gol de visitante (4-4 en el global).

Luego de 361 partidos, donde tuvo una efectividad del 50,78%, se convirtió en el nuevo DT de Lille, club al que arribó el 29 de diciembre de 2017. Allí hizo historia. Dirigió al equipo en 152 encuentros y consiguió el 58,34% de los puntos.

Su primer objetivo fue salvar al club del descenso luego de la pésima media temporada que había tenido Marcelo Bielsa, su predecesor. Finalmente acabó 17° y lo consiguió.

Al año siguiente obtuvo el 64,28% de los puntos y finalizó en el segundo lugar . Gracias a esto, logró clasificar por primera vez en su carrera a la Champions League.

. Gracias a esto, logró clasificar por primera vez en su carrera a la Champions League. El máximo logro de Galtier en la institución fue el campeonato de Ligue 1 que ganó en 2020-21, arrebatándole el título al poderío deportivo y económico de PSG.

El 1° de julio de 2021 firmó contrato con Niza hasta junio de 2024 (que ahora dio de baja). Allí finalizó 5° en su primera temporada y accedió a la Conference League 2022-23. Obtuvo el 59,69% de efectividad y fue el equipo menos goleado junto al PSG con 36 tantos recibidos en 38 partidos. Las casas de apuestas lo posicionaron hace semanas como el principal candidato a sentarse en el banco de suplentes del Parque de los Príncipes para reemplazar al DT argentino. Y se cumplió. PSG, después de tanto, lo hizo oficial.