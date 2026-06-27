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Croacia venció 2-1 a Ghana, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo donde Croacia se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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En un encuentro disputado el 27 de junio de 2026 a las 18.00, Croacia y Ghana se enfrentaron en el Philadelphia Stadium. El partido, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial, fue controlado por el árbitro Drew Fischer, quien vio cómo el equipo croata lograba quedarse con una victoria ajustada por 2-1 ante el combinado ghanés.

El desarrollo táctico mostró un choque de sistemas, donde Croacia saltó al campo con un 4-2-3-1 frente a un Ghana que optó por un 4-1-4-1. Las emociones llegaron por intermedio de las siguientes acciones:

  • A los 31 minutos, Petar Sucic marcó el 1-0 para Croacia tras asistencia de Mateo Kovacic.
  • A los 73 minutos, Derrick Luckassen igualó transitoriamente para Ghana tras una habilitación de Ernest Nuamah.
  • A los 83 minutos, Nikola Vlasic sentenció el 2-1 definitivo para Croacia, luego de una asistencia de Luka Modric.

El trámite del encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos roces necesarios de mencionar. Ivan Perisic recibió una tarjeta amarilla a los 67 minutos por una infracción, mientras que sobre el final, a los 93 minutos, Kojo Peprah Oppong de Ghana también fue amonestado. Los entrenadores buscaron variantes constantemente; por ejemplo, a los 66 minutos Croacia dio ingreso a Igor Matanovic por Ante Budimir en una clara búsqueda de refrescar el ataque.

En cuanto a las estadísticas finales, Croacia justificó su triunfo con una posesión del 53,3% frente al 46,7% de Ghana. El dominio de Croacia también se reflejó en la faceta ofensiva, acumulando 8 tiros totales (de los cuales 4 fueron a puerta) contra los 6 tiros (1 a puerta) de su rival. Asimismo, Croacia generó 3 tiros de esquina, superando los 2 ejecutados por el equipo africano durante todo el partido.

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