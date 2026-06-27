Posiciones del grupo de Colombia y Portugal, en vivo: así se define la zona K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este viernes con dos partidos que se juegan en simultáneo, a partir de las 20.30 (horario argentino): Colombia vs. Portugal y República Democrática del Congo vs. Uzbekistán. El único que ya está clasificado a 16vos de final es el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que intentará asegurarse el primer puesto. Los detalles de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se pueden seguir en canchallena.com.

El partido entre colombianos y portugueses se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con televisación de TyC Sports y DSports+, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El encuentro entre congoleños y uzbekos, en tanto, se lleva a cabo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y DSports+, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Paramount+.

Colombia y Portugal se disputan el primer puesto de la zona, en uno de los partidos más atractivos de la jornada JULIO CESAR AGUILAR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El seleccionado cafetero se mantiene como líder del Grupo K con puntaje ideal. El equipo luso está segundo en la tabla de posiciones con cuatro unidades y únicamente le sirve el triunfo para arrebatarle el liderazgo a los sudamericanos. Los Leopardos, por su parte, están terceros con un punto y, si ganan, llegarán a cuatro, lo que les alcanzaría para avanzar. Por último, los Lobos Blancos están prácticamente eliminados debido a que aún no sumaron unidades y tienen una diferencia de gol de -7.

Cronograma de la última fecha del Grupo K

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Formaciones

Colombia vs. Portugal

Colombia : Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánches, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánches, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Felix; y Cristiano Ronaldo.

Néstor Lorenzo, DT argentino de Colombia, quiere dar el golpe ante Portugal, uno de los grandes favoritos ULISES RUIZ - AFP

RD Congo vs. Uzbekistán

RD Congo : Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Brian Cipenga, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Brian Cipenga, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa y Cédric Bakambu. Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Jakhongir Urozov; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Dostonbek Khamdamov y Eldor Shomurodov.