Colombia vs. Portugal, en vivo, por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

La FIFA comunicó las alineaciones titulares de Portugal y Colombia para el partido de esta noche en Miami. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado; Jefferson Lerma; Gustavo Puerta y Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Vitinha y Ruben Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix; Cristiano Ronaldo.