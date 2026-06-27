Colombia vs. Portugal, en vivo, por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Ya clasificadas, ambas selecciones se enfrentan en Miami por la fecha 3 del grupo K
James Rodríguez, histórico
El capitán colombiano, de recordado paso por Banfield en el fútbol argentino (donde incluso fue campeón), entra en los libros de historia en el partido de este sábado. Con su titularidad ante Portugal se transforma en el jugador colombiano con más partidos mundialistas: llega a 11 y supera por uno a Carlos Valderrama y Freddy Rincón.
Mayoría colombiana en el estadio
El amarillo le gana al rojo en las tribunas y las plateas del estadio de Miami. La supremacía colombiana se hace notar cuando Cristiano Ronaldo, el ídolo portugués, sale a la cancha para hacer el precalentamiento previo. Lo recibe una maraña de silbidos y abucheos. El capitán luso se transformó ante Uzbekistán en el primer futbolista que anotó un gol en ¡seis! mundiales distintos. Además, llegó a los diez tantos con la camiseta de su país, por lo que también entró en la Historia al superar por un tanto al legendario Eusebio.
"La edad es sólo un número"
Roberto Martínez, entrenador español de Portugal, justificó la titularidad de Cristiano Ronaldo en Portugal. Ante la consulta de los periodistas de Sport TV sobre si el capitán luso podrá aguantar los 90 minutos a los 41 años, el entrenador contestó: “La edad es solo un número. Se ha recuperado muy bien y tenemos que gestionar el partido, pero todos los jugadores que estén en el campo estarán preparados”.
Formaciones confirmadas
La FIFA comunicó las alineaciones titulares de Portugal y Colombia para el partido de esta noche en Miami. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado; Jefferson Lerma; Gustavo Puerta y Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Vitinha y Ruben Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix; Cristiano Ronaldo.
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para a 𝙩𝙚𝙧𝙘𝙚𝙞𝙧𝙖 𝙟𝙤𝙧𝙣𝙖𝙙𝙖 do Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #COLPOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I7JHu6i26U— Portugal (@selecaoportugal) June 27, 2026
Colombia se muda a Estados Unidos
El de esta noche en Miami será el primer partido de la selección colombiana en territorio estadounidense en el Mundial. Hasta ahora el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo sumó dos victorias en suelo mexicano: 3-1 contra Uzbekistán en la capital y 1-0 contra República Democrática del Congo en Guadalajara. Un empate o un triunfo le darían el primer puesto en la zona.
El seguimiento en directo de Colombia vs. Portugal
Bienvenidos a la cobertura en tiempo real del partido que jugarán desde las 20.30 (hora de la Argentina) Colombia y Portugal, en la última fecha de la primera rueda del Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026. Ya clasificadas, ambas selecciones dirimirán el primer puesto del grupo K. El partido, que tendrá el arbitraje del australiano Alireza Faghani, permitirá ver tanto a Luis Díaz como a Cristiano Ronaldo sobre el césped del estadio de Miami, ya que ambos serán titulares. Transmitirán Paramount+ y DSports.
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