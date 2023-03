Cuándo debuta River en la Copa Libertadores 2023: día, hora y lo que se sabe

escuchar

Este lunes se realizó el sorteo de la Copa Libertadores. River Plate, uno de los cinco equipos argentinos que participan de la etapa de grupos de la edición 2023 (los otros son Boca Juniors, Racing, Argentinos Juniors y Patronato), integra la zona D junto a Fluminense de Brasil, The Strongest de Bolivia y Sporting Cristal de Perú, rivales a los que ya se enfrentó en varias oportunidades. El debut del Millonario será ante el elenco boliviano, en condición de visitante, el martes 4 de abril a las 19.

Los 3.581 metros sobre el nivel del mar que hay en La Paz, no le traen buenos recuerdos al combinado de Núñez. No gana en la altura de la capital boliviana desde hace 53 años, cuando derrotó 2 a 0 a Universitario La Paz (equipo que hoy milita en la segunda división del país). Desde entonces afrontó cinco compromisos ante diferentes clubes, con un saldo de tres derrotas y dos empates. Además, recibió 11 goles y solo anotó cuatro.

Martín Demichelis viaja a la altura de La Paz por primera vez como entrenador de River Plate River Plate

La segunda presentación del equipo dirigido por Martín Demichelis en la Libertadores será como local ante el conjunto peruano el miércoles 19 de abril a las 21. En cuanto a los partidos correspondientes a mayo, que se van a jugar el martes 2 y el jueves 25, ambos en condición de visitante ante Fluminense y Sporting Cristal, respectivamente, serán a las 21. El grupo se va a cerrar en junio con otros dos encuentros, ambos en el Monumental, el miércoles 7 a las 21.30 contra Fluminense y el miércoles 27 a las 21 ante el equipo de Bolivia.

River tendrá que recorrer 7.310 kilómetros de distancia en los seis partidos de la etapa de grupos.

River es el cuarto máximo campeón de la historia de la Copa Libertadores con cuatro títulos, la misma cantidad que Estudiantes de La Plata. Tiene tres estrellas menos que Independiente, dos que el xeneize y una que Peñarol de Uruguay. La primera la consiguió en 1986 y la última, en 2018 al vencer a su clásico rival en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Entre medio se coronó en 1996 y 2015. También fue subcampeón en 1966, 1976 y 2019.

River Plate ganó su última Copa Libertadores en 2018, nada menos que ante Boca en Madrid AFP

El historial de River con sus rivales de grupo

Con The Strongest se cruzó en seis oportunidades por torneos internacionales y todos fueron en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, con cuatro triunfos, un empate y una derrota (18 goles a favor y siete en contra). En la actualidad, el equipo de la altura es líder del torneo local con 16 puntos conseguidos en seis partidos jugados. Tiene en el plantel a dos argentinos: el ex delantero de Huracán y Racing, Enrique Triverio, y el ex futbolista de Newell’s y Defensa y Justicia entre otros, Eugenio Isnaldo.

En el caso de Fluminense solo se registran dos cruces, ambos en los grupos de la Libertadores 2021, con un empate 1 a 1 en Río de Janeiro y una derrota en el Monumental por 3 a 1. El equipo carioca está jugando el torneo estadual en el que viene de golear 7 a 0 a Volta Redonda con un póker de festejos del argentino Germán Cano, quien lleva anotados 14 goles en 11 partidos jugados este año, que se suman a los 26 que hizo en el pasado Brasileirao. Otras de las figuras del equipo de Río de Janeiro son Felipe Melo, Ganso, y el histórico lateral de Real Madrid, Marcelo, quien aún no debutó.

Finalmente, contra el equipo peruano el historial es muy favorable, con cinco triunfos y una sola caída en los octavos de final de la edición 1996, que finalmente ganaría aquel equipo conducido por Ramón Díaz. Las veces que compartieron grupo, en cambio, el equipo argentino ganó todos los encuentros tanto en la edición de 1998 como en la de 1980. En el campeonato peruano, el equipo dirigido por Tiago Nunes marcha primero con siete partidos jugados y 15 puntos conseguidos.

Fixture del Grupo D de la Copa Libertadores 2023

Fecha 1

The Strongest vs. River - Martes 4 de abril a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Sporting Cristal vs. Fluminense - Miércoles 5 de abril a las 21.30 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 2

Fluminense vs. The Strongest - Martes 18 de abril a las 19 (ESPN/Fox Sports).

River vs. Sporting Cristal - Miércoles 19 de abril a las 19 (Telefé y ESPN/Fox Sports).

Fecha 3

Fluminense vs. River - Martes 2 de mayo a las 21 (ESPN/Fox Sports).

Sporting Cristal vs. The Strongest - Martes 2 de mayo a las 23 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 4

The Strongest vs. Fluminense Jueves 25 de mayo a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Sporting Cristal vs. River - Jueves 25 de mayo a las 21 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 5

River Plate vs. Fluminense - Miércoles 7 de junio a las 21.30 (ESPN/Fox Sports).

The Strongest vs. Sporting Cristal - Miércoles 7 de junio a las 23 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 6

River vs. The Strongest - Martes 27 de junio a las 21 (Telefé y ESPN/Fox Sports).

Fluminense vs. Sporting Cristal - Martes 27 de junio a las 21 (ESPN/Fox Sports).

