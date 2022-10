Cuándo juega Boca vs. Independiente, por la última fecha de la Liga Profesional: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 17, Boca Juniors recibe a Independiente en La Bombonera, con el objetivo de sumar de a tres para consagrarse como el nuevo campeón de la Liga Profesional (LPF). El partido cuenta con el arbitraje de Darío Herrera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premiun, y por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En caso de no ganar, el combinado de la Ribera dependerá del resultado del partido que se estará disputando al mismo tiempo entre Racing, su inmediato perseguidor, y River, su clásico rival.

El xeneize está puntero con 51 unidades , producto de 16 partidos ganados (el que más ganó en todo el campeonato), tres empatados (el que menos empató) y siete perdidos.

, producto de 16 partidos ganados (el que más ganó en todo el campeonato), tres empatados (el que menos empató) y siete perdidos. El Rojo, por su parte, se ubica 14° con 34 puntos conseguidos tras nueve victorias, siete empates y 10 derrotas.

Boca vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Liga Profesional - Fecha 27

Día : Domingo 23 de octubre.

: Domingo 23 de octubre. Hora : 17.00 (hora argentina).

: 17.00 (hora argentina). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Streaming: Star +.

Hugo Ibarra, el entrenador del xeneize, presentará una variante, la de Luis Vázquez por Darío Benedetto, y la duda de si Sebastián Villa juega desde el comienzo. En cuanto al resto del equipo, Frank Fabra, autor de un gol ante Gimnasia el último jueves, podría jugar a pesar de tener una molestia en su isquiotibial derecho y un fuerte golpe en la tibia, dolores que no le impedirían jugar el fin de semana. La otra duda que tendría Ibarra es si juega con tres delanteros o si lo hace con cuatro mediocampistas, como en la mayoría de los partidos que disputó a lo largo de la LPF.

Dicha incertidumbre se genera principalmente por Villa, ya recuperado de su lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, pero con poco rodaje desde entonces. Si la idea sería que juegue desde el comienzo saldría un volante. Ante Gimnasia jugó Juan Ramírez y después ingresó Cristian Medina, por lo que uno de los dos sería titular si el DT decide a jugar con un 4-4-2.

Sebastián Villa, ya recuperado de su lesión en los meniscos, podría ser titular ante Independiente Aníbal Greco - La Nación

Por el lado del Rojo, el entrenador Julio César Falcioni cuenta con un par de dudas para cerrar de la mejor manera su tercer ciclo en Independiente. Una de ellas es la inclusión de Alex Vigo, ya que “la dirigencia le sugirió al DT no incluirlo porque no continuará en el plantel, por lo que buscan evitar cualquier posible lesión que se le produjera para no estar obligados a renovarle el vínculo”, según confirman fuentes cercanas a la institución. Su reemplazante podría ser Patricio Ostachuk, como lo hizo en el último partido con Banfield, en el que el lateral derecho estuvo suspendido. La otra duda es quién ocupará el extremo izquierdo del mediocampo: Juan Cazares o Tomás Pozzo.

Julio César Falcioni dirigirá su último partido como DT de Independiente en su tercer ciclo Independiente

¿Qué dicen las apuestas?

Boca lleva todas las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.39 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, en tanto, cotiza hasta 9.09. El empate, por su parte, paga por 4.38.

¿Qué necesita Boca para ser campeón?

Los dirigidos por Hugo Benjamín Ibarra dependen de sí mismos para gritar campeón. Si derrotan al Rojo en la Bombonera, se quedarán con el trofeo. Si no consiguen la victoria, dependerán del resultado de los otros dos equipos involucrados en la lucha por el campeonato. Si empatan, ya no habrá posibilidades de desempate, por lo que deberán aguardar el desenlace del duelo entre River y Racing para conocer al campeón: en ese caso, si la Academia empata o pierde, el xeneize se consagrará, mientras que si logra la victoria, el trofeo se quedará en Avellaneda.

