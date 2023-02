Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Argentina Open 2023: su agenda en el ATP de Buenos Aires

escuchar

El ex N°1 y actual N°2 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, se encuentra en el país para disputar el Argentina Open 2023. El joven tenista español debuta en la competencia este miércoles en el turno noche, aunque aguarda rival directamente en octavos de final al igual que los tres que le siguen en el orden de preclasificados: Cameron Norrie, Lorenzo Musetti y Diego Schwartzman. Su duelo en la ronda de los 16 mejores será ante el que resulte vencedor de la serie entre el italiano Fabio Fognini y el serbio Laslo Djere.

El tenista español, ganador de seis títulos en su carrera, cinco de ellos durante 2022 y el más importante el último US Open donde obtuvo su primer Grand Slam, generó una revolución apenas pisó el Buenos Aires Lawn Tennis, con sus una gran cantidad de seguidores ubicados en los pasillos para tomarse un foto junto a él o simplemente saludarlo, por lo que se estima que la cancha central estará repleta el día de su debut.

Entrenamiento de Carlos Alcaraz en la previa de su debut en el Argentina Open 2023 Argentina Open

‘Charly’, que lleva 104 días sin competir debido a dos lesiones consecutivas (su ultimo torneo fue el Masters 1000 de París Bercy y Buenos Aires será el primero que jugará en 2023), tiene como entrenador al ex tenista español Juan Carlos Ferrero, quien fue número uno del mundo en 2003 y campeón del Argentina Open en 2010. Sus principales rivales en el camino al título podrían ser el británico Cameron Norrie (11°), el italiano Lorenzo Musetti (18°), el local Diego Schwartzman (28°) -campeón de la edición 2021- y el austríaco Dominic Thiem (96°), quien alzó el trofeo dos veces, en 2016 y 2018.

El posible camino de Carlos Alcaraz hacia el título en el Argentina Open 2023

Octavos de final: Fabio Fognini (Italia - 66°).

Fabio Fognini (Italia - 66°). Cuartos de final: Sebastián Báez (Argentina - reciente campeón del Córdoba Open - 36°).

Sebastián Báez (Argentina - reciente campeón del Córdoba Open - 36°). Semifinal: Diego Schwartzman (Argentina - 28°) o Francisco Cerúndolo (Argentina - 30°).

El cuadro completo del Argentina Open 2023

El cuadro principal del Argentina Open 2023, con nueve argentinos

En diálogo con LA NACION en su llegada al país, Alcaraz aseguró que será difícil conseguir el trofeo luego de tantos meses sin actividad: “Este será mi primer torneo desde París-Bercy. Ya han pasado casi cuatro meses, pero cuando entro en el court siempre pienso en ganar, en no especular. Sé que no va a ser fácil después de tanto tiempo sin jugar al máximo nivel, pero he venido unos días antes para entrenar con jugadores buenos e ir tomando ese ritmo”, expresó.

Además, el nacido en El Palmar, una pequeña localidad de 24.000 habitantes de Murcia, en el sureste de la península ibérica, habló sobre lo rápido que logró cumplir el sueño de ganar un Grand Slam y consagrarse en lo más alto del ranking ATP: “La verdad es que el cielo llegó mucho más rápido de lo que pensaba. Digo que he tocado el cielo con las manos, pero en base a los resultados. A lo mejor no llegué en cuanto al nivel o de otros aspectos. En definitiva, tengo que seguir creciendo en otros aspectos, como jugador, como persona, es importante crecer en todos los ámbitos. Ya he escalado al cielo, pero tengo que seguir madurando. Los mejores de la historia del tenis, como Rafa (Nadal), Roger (Federer) y Novak (Djokovic), nunca se han estancado y han ido mejorando con el tiempo. Espero dar esos pequeños saltos y mejorar mi tenis, a nivel físico y a nivel mental”, comentó.

El tenista español Carlos Alcaraz posa con la portada de LA NACION, en la que fue protagonista Santiago Filipuzzi - LA NACION

Todos los títulos de Alcaraz

ATP 250 de Umag, Croacia : 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final.

: 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final. ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil : 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman.

: 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman. ATP 500 de Barcelona, España : 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España).

: 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España). ATP Masters 1000 de Miami, Estados Unidos : 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega).

: 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega). ATP Masters 1000 de Madrid, España : 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania).

: 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania). US Open 2022: 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 vs. Casper Ruud.

Argentina Open 2023: todo lo que hay que saber

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. Por el mismo pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el suizo Stan Wawrinka (subcampeón en 2013), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre muchos otros.

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Preclasificados en orden : Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman.

: Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman. Último ganador : Casper Ruud (Noruega).

: Casper Ruud (Noruega). Argentinos en el cuadro principal : Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta y Camilo Ugo Carabelli.

: Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta y Camilo Ugo Carabelli. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

LA NACION