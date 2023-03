Cuándo juega Chelsea vs. Leeds United, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 12 (hora argentina), Chelsea recibe a Leeds United en un partido correspondiente a la fecha 26 de la Premier League 2022/23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Michael Oliver, se disputa en el Estadio Stamford Bridge y, al no contar con transmisión televisiva, solo se puede ver en vivo a través de la plataforma de streaming Star+. En el local, Enzo Fernández sería titular.

El elenco dirigido por Graham Potter no atraviesa un buen momento. A pesar de los millones de euros invertidos para reforzar el plantel (incluida la llegada de Enzo Fernández proveniente de Benfica por una cifra cercana a los 121 millones de euros, transferencia que se convirtió en récord absoluto en la historia de la Premier League), el ex DT de Brighton no logra encontrar un equilibrio en el combinado Blue, que está décimo en la tabla de posiciones con 31 puntos (14 menos que Tottenham, el último equipo que accedería a la próxima Liga de Campeones; y solo 10 más que Everton, el último que descendería al Championship hasta el momento). Es decir que, hoy por hoy, está más cerca del descenso que de la clasificación a la máxima competencia europea a nivel clubes.

Thiago Silva y Enzo Fernández se lamentan tras el gol de Borussia Dortmund en la Champions INA FASSBENDER - AFP

En la última jornada fue derrotado por el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero por 2 a 0 con goles de Oliver Skipp y Harry Kane. Acumula un total de tres derrotas consecutivas y seis partidos sin conocer la victoria. Además, solo ganó cuatro de los últimos 20 encuentros, una cifra que dimensiona el pésimo momento que atraviesa no solo en el certamen local, sino también en Champions y en las copas nacionales. Ante esto, la partida de Potter parece estar cada vez más cerca y, según las principales casas de apuestas alrededor del planeta, el argentino Mauricio Pochettino es el principal candidato a reemplazarlo.

Los leodensianos, por su parte, aparecen en el décimo séptimo puesto de la clasificación general con 22 unidades conseguidas a lo largo de 24 partidos disputados (aún adeudan su compromiso ante Nottingham Forest correspondiente a la fecha 7). Ganaron cinco veces, empataron siete y perdieron 12. Vienen de derrotar al Southampton de Carlos Alcaraz -que no sumó minutos- por la mínima diferencia con un tanto del dominicano Júnior Firpo.

Júnior Firpo disputa la pelota con Kai Havertz en el último partido entre Chelsea y Leeds United dpa - PA Wire

Chelsea vs. Leeds United: todo lo que hay que saber

Fecha 26 de la Premier League 2022-23.

Día : Sábado 4 de marzo.

: Sábado 4 de marzo. Hora : 12 (hora argentina).

: 12 (hora argentina). Árbitro : Michael Oliver.

: Michael Oliver. Estadio : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, Potter habló en conferencia de prensa y se responsabilizó de la mala racha de su equipo: “Los resultados no fueron lo suficientemente buenos. Sabemos la situación en la que estamos y mi postura es que necesito concentrarme en el próximo partido”. Además, se encargó de hablar de las características de su próximo rival, aunque destacó que debe enfocarse en sus dirigidos: “Desde que llegaron a la Premier League, jugaron con intensidad y tenemos que estar preparados para eso. Pero solo estoy enfocado en nosotros. Hablar es una cosa, pero tenemos que hacerlo en el campo”, cerró.

Los Blancos, por su parte, recientemente contrataron a un nuevo entrenador tras despedir al inglés Michael Skubala, que no logró llevar a cabo su idea de juego al mando del plantel. El elegido fue el español Javi Gracia, un DT con pasado en equipos como Valencia de España y Al Sadd de Qatar (donde se consagró campeón de la liga local), entre otros. Además, ya sabe lo que es dirigir en la Premier League, ya que estuvo sentado en el banco de suplentes de Watford entre las temporadas 2017-18 y 2019-20. Ya dirigió dos encuentros desde su llegada a Inglaterra hace apenas diez días: el triunfo 1 a 0 frente a Southampton por el certamen doméstico y la derrota 2 a 0 ante Fulham en la quinta ronda de la FA Cup.

Javi Gracia es el flamante DT de Leeds United; el objetivo es claro: salvar al equipo del descenso

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea parte como favorito a quedarse con los tres puntos en el encuentro ante Leeds United de este sábado. En caso de conseguirlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.65 contra los 5.65 que se repagan por una victoria del visitante. El empate, por su parte, cotiza 4.10.

Posibles formaciones

Chelsea : Kepa Arrizabalaga ; Reece James , Wesley Fofana , Benoît Badiashile , Ben Chilwell ; Mateo Kovačić , Enzo Fernández ; Raheem Sterling , João Félix , Mykhaylo Mudryk y Kai Havertz .

: Kepa ; Reece , Wesley , Benoît , Ben ; Mateo , Enzo ; Raheem , João , Mykhaylo y Kai . Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Júnior Firpo; Weston McKennie, Tyler Adams, Marc Roca; Crysencio Summerville, Georginio Rutter y Wilfired Gnonto.

