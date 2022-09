Cuándo juega Flamengo vs. Vélez por la semifinal de la Copa Libertadores: día, horario y TV

Este miércoles, desde las 21.30, Flamengo y Vélez se enfrentarán en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, que definirá al segundo finalista de la edición 2022. Será en el Estadio Maracaná y contará con el arbitraje de Piero Maza. El encuentro se podrá ver en vivo por Fox Sports.

En el partido de ida, el Mengao ganó 4-0 con tres goles de Pedro y uno de Éverton Ribeiro. El combinado brasileño plasmó en el resultado la abrumadora diferencia ante los argentinos, que solo pudieron rematar al arco en una oportunidad.

Vélez debe ganar por cuatro goles para ir, como mínimo, a la definición por penales Mauro Alfieri - LA NACIÓN

A solo 90 minutos de alcanzar su tercera final de Libertadores en los últimos cuatro años, Flamengo quiere seguir con su gran campaña en esta edición, en la que ganó 10 de los 11 partidos disputados, cediendo apenas un empate (2-2) en su visita a Talleres de Córdoba en la cuarta fecha de la etapa de grupos.

En el equipo brasileño, Dorival Junior preservará a dos de sus figuras principales: Gabriel Barbosa y Thiago Maia, que están al límite de amarillas. Tampoco estarán David Luiz y Léo Pereira, sancionados, ni los lesionados Bruno Henrique y Rodrigo Caio. Por último, Giorgian De Arrascaeta, con molestias en el pie, es duda. En la defensa, Fabricio Bruno y Pablo serán la pareja de centrales, mientras que el chileno Arturo Vidal se perfila como el sustituto de Thiago Maia en la mitad de la cancha. Everton Cebolinha, por su parte, reemplazará a ‘Gabigol’ y acompañará a Pedro en el ataque. Si de Arrascaeta no llega a tiempo, el capitán Diego podría ocupar su puesto.

Pedro, estrella de Flamengo y goleador de la Copa Libertadores, será titular ante Vélez Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Por su parte, Vélez llega al partido consciente de que necesita más que una hazaña para revertir la desventaja y poder disputar la final, más teniendo en cuenta el mal momento que vive el equipo. El combinado de Liniers perdió el sábado por 1-0 contra Newell’s por la Liga Profesional de Fútbol, donde el equipo ocupa la penúltima posición, con apenas 12 puntos en 17 fechas (lleva 13 partidos consecutivos sin ganar).

La estadística no juega a favor de Vélez en sus partidos en Brasil, donde jugó en 17 ocasiones, con apenas una victoria, seis empates y 10 derrotas. El técnico Alexandre ‘Cacique’ Medina, admitió que sus jugadores todavía sufren el duro golpe que supuso el 4-0 en la ida: ”Saldremos de esta situación, no tengo ninguna duda. El equipo obviamente está golpeado por estas dos derrotas, principalmente contra el Flamengo, fue dura porque teníamos otro entusiasmo. Confiábamos mucho en el equipo y no se dio el partido que esperábamos”, admitió Medina, quien ya avisó que sin nada que perder, saldrá con un once ofensivo.

Flamengo - Vélez, todo lo que hay que saber

Torneo : Copa Libertadores.

: Copa Libertadores. Instancia: Semifinales - Partido de vuelta.

Semifinales - Partido de vuelta. Día : Miércoles 7 de septiembre.

: Miércoles 7 de septiembre. Hora : 21.30 (hora argentina).

: 21.30 (hora argentina). Árbitro : Piero Maza.

: Piero Maza. Estadio : Maracaná.

: Maracaná. TV: Fox Sports.

Probables formaciones

Flamengo : Santos ; Rodinei , Fabricio Bruno , Pablo , Filipe Luis ; Éverton Ribeiro , Arturo Vidal , João Gomes , Diego ; Pedro y Éverton Cebolinha .

: ; , Fabricio , , Filipe ; Éverton , Arturo , João , ; y Éverton . Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Agustín Mulet; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou.

Historial

Se enfrentaron en 11 oportunidades .

. Vélez ganó dos veces .

. Flamengo ganó siete .

. Empataron dos.

*Canchallena y AFP