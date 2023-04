Cuándo juega Fulham vs. Manchester City, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), Fulham y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 34 de la Premier League de Inglaterra 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Simon Hooper, se disputa en el estadio Craven Cottage y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Star+. En el visitante, los argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone serían suplentes.

El equipo dirigido por el portugués Marco Silva aún sueña con acceder a una copa internacional luego de un torneo realmente digno. Se ubica justo en mitad de tabla, en la décima posición, con 45 unidades cosechadas en 32 encuentros (13 victorias, seis empates y 13 derrotas), lo que lo deja a solo ocho puntos de Liverpool, el último equipo que hasta el momento se clasificaría a la Conference League 2023-24. Viene de caer 1 a 0 con el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía

El combinado citizen, en tanto, llega al compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones, aunque con el ánimo por las nubes luego de golear 4 a 1 al puntero Arsenal, que ahora solo se ubica a dos puntos y con dos partidos más. Acumula 73 unidades en 31 partidos disputados (adeuda sus encuentros ante West Ham y Brighton, correspondientes a las jornadas 28 y 32 respectivamente), gracias a 23 triunfos, cuatro igualdades y tres caídas. Encadena 17 encuentros consecutivos sin conocer la derrota sumando todas las competencias (Premier, Champions League y FA Cup), en los que convirtió 53 goles (lo que le da un promedio de 3.12 tantos por encuentros en los últimos 17) y recibió apenas nueve.

Manchester City puede ser considerado como el mejor equipo del mundo en la actualidad OLI SCARFF - AFP

Fulham vs. Manchester City: todo lo que hay que saber

Fecha 33 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : Domingo 30 de abril.

: Domingo 30 de abril. Hora : 10 (horario argentino).

: 10 (horario argentino). Estadio : Craven Cottage.

: Craven Cottage. Árbitro : Simon Hooper.

: Simon Hooper. Streaming: Star+.

Antes del partido, a Marco Silva le consultaron sobre si Haaland es la máxima amenaza de Manchester City, algo con lo que no estuvo de acuerdo: “Tenemos que tratar de detener a todo el equipo de Manchester City. No es solo Haaland, porque si no es él habrá otro. El último partido que jugaron, iban ganando con claridad y Haaland apenas marcó en los últimos minutos. Entiendo que el objetivo principal es el delantero, porque tiene mucha calidad y capacidad de gol, pero están todos los demás jugadores. Los dos laterales que van a jugar, con De Bruyne detrás, siempre son una amenaza y tienen calidad en cualquier momento del partido. Hay muchos jugadores para que miremos, pero preferimos ver todo de una manera diferente, mirar de manera colectiva. Son fuertes, uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y claramente el mejor equipo de esta competición”, afirmó.

Fulham debe recuperar su mejor versión; solo ganó tres de los últimos diez partidos

En la previa del encuentro, Guardiola habló sobre las posibilidades que tiene su equipo de consagrarse campeón de la Premier nuevamente, de la que es bicampeón vigente: “Todavía tenemos siete partidos por delante. Tenemos que hacer nuestro juego. Ahora vamos a Fulham contra un equipo increíble. No damos nada por sentado. Estamos contentos por el último partido y la actuación, pero eso es todo. Sé que no quedan 20, son siete, pero siete partidos son siete partidos. Especialmente teniendo en cuenta que tenemos la Champions League y demás. No me malinterpreten, incluso si estuviéramos en el mismo lugar 10 puntos por detrás, confío en mis jugadores. Los jugadores son los mismos. Perder es parte de la competencia. Estamos allí para intentar ganar el título. La sensación es buena pero hay que volver a demostrarlo”, comentó el DT español.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.24 contra los 13.50 que se repagan por un triunfo de Fulham. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.70.

Posibles formaciones

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson; Harrison Reed, João Palhinha, Bobby Reid, Andreas Pereira; Manor Soloman y Daniel James.

Bernd Leno; Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson; Harrison Reed, João Palhinha, Bobby Reid, Andreas Pereira; Manor Soloman y Daniel James. Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rubén Días, Aymeric Laporte, Manuel Akanji; Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland.

LA NACION