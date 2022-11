Cuándo juega Gales vs. Irán por el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

escuchar

Este viernes, desde las 7 (hora argentina), Gales e Irán se enfrentan en el Estadio Ahmad bin Ali por la segunda fecha del grupo B del Mundial Qatar 2022. Ambos seleccionados llegan a este partido con la necesidad imperiosa de sumar de a tres si quieren seguir con posibilidades de clasificación a la siguiente instancia, por lo que se espera un gran espectáculo para los fanáticos. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

En la fecha 1, el equipo europeo logró un agónico empate 1-1 ante los Estados Unidos. El encargado de convertir el gol fue su estrella Gareth Bale, quien también recibió la falta dentro del área rival para el penal que cambió por un grito agónico. En un encuentro en el que los norteamericanos merecieron más de un tanto, los galeses se llevaron un empate con buenas vistas a lo que sigue. Cabe mencionar que este país volvió a la máxima cita mundialista del fútbol luego de 64 años de ausencia.

Gareth Bale celebra tras convertir el único gol de su equipo en el empate ante Estados Unidos ANTONIN THUILLIER - AFP

Por su parte a Irán, quien nunca logró pasar de ronda en una Copa del Mundo, le tocó debutar con uno de los candidatos al título: Inglaterra. El resultado no fue el esperado para el combinado dirigido por el portugués Carlos Queiroz ya que no solo perdió, sino que recibió seis goles, una goleada que podría significar una situación difícil de remontar en lo que queda de la etapa de grupos. Ante esto, no tienen otra opción que salir a buscar los tres puntos ante el elenco británico.

El representativo europeo, liderado por el entrenador Rob Page, saldría a la cancha con los mismos once que igualaron ante el conjunto norteamericano. Irán, por su parte, no podrá contar con el arquero Alireza Beiranvand, quien sufrió una conmoción cerebral tras chocar con su compañero Majid Hosseini en el partido inicial y su lugar será cubierto por Seyed Hossein Hosseini. El Grupo B es liderado por Inglaterra con tres puntos, mientras que Gales y Estados Unidos lo siguen con un punto cada uno. Irán cierra la tabla sin unidades.

El arquero iraní Alireza Beiranvand sufrió una fractura en la nariz y una conmoción cerebral grave ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Gales vs Irán: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del grupo B del Mundial Qatar 2022

Día : viernes 25 de noviembre.

: viernes 25 de noviembre. Horario : 7 (hora argentina).

: 7 (hora argentina). Estadio : Estadio Ahmad bin Ali.

: Estadio Ahmad bin Ali. Árbitro : Fernando Guerrero (México).

: Fernando Guerrero (México). TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming: TyC Sports Play. También se puede ver el partido sintonizando alguno de los dos canales asignados a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado europeo es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.18. Un triunfo del equipo asiático, por su parte, paga cerca de 4.25; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.39 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

El festejo de gol de Gales en el empate 1 a 1 ante Estados Unidos; los británicos son favoritos según las apuestas Instagram: @garethbale11

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, a diferencia de lo que dicen las casas de apuestas, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Irán, con un 41,66% de posibilidades. Por su parte el combinado galés tiene un 22,53% de chances según el análisis matemático.

Probables formaciones

Irán: Seyed Hosseini ; Sadegh Moharrami , Morteza Pouraliganji , Majid Hosseini , Milad Mohammadi ; Ahmad Nourollahi , Rouzbeh Cheshmi , Ehsan Hajsafi ; Alireza Jahanbakhsh , Mehdi Taremi y Ali Karimi .

Seyed ; Sadegh , Morteza , Majid , Milad ; Ahmad , Rouzbeh , Ehsan ; Alireza , Mehdi y Ali . Gales: Wayne Hennessey; Connor Roberts, Chris Mephan, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams; Ethan Ampadu, Aaron Ramsey; Gareth Bale, Daniel James y Harry Wilson.

