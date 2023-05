Cuándo juega Huracán vs. Danubio, por la Copa Sudamericana 2023: día, hora y TV

escuchar

Huracán recibirá este martes a Danubio de Uruguay por la tercera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2023 en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar a las próximas instancias. El encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó se programó a las 19 y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa del encuentro que arbitrará Braulio Da Silva Machado de Brasil, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco local con una cuota máxima de 1.57. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, paga hasta 7.50. El empate llega a 4.0. El otro duelo de la zona será entre Guaraní y Emelec el miércoles a las 21 (hora argentina).

Huracán vs. Danubio

Copa Sudamericana 2023 - Grupo B - Fecha 3

Día: Martes 2 de mayo.

Martes 2 de mayo. Hora: 19 (hora argentina).

19 (hora argentina). Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Braulio Da Silva Machado (Brasil).

Braulio Da Silva Machado (Brasil). TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El grupo es el más parejo del torneo y los cuatro equipos tienen tres puntos, por lo que será una jornada clave en la que los ganadores tomarán ventaja de cara a la segunda rueda. El Globo, que desde que quedó afuera de la Copa Libertadores en la tercera fase entró en un bache del que le está costando salir, venció el viernes pasado a Arsenal 2 a 1 y cortó una racha de nueve cotejos sin triunfos en la Liga Profesional 2023, donde se ubica 20° con 16 puntos producto de cuatro victorias, misma cantidad de igualdades y seis caídas.

Por el certamen continental, el conjunto dirigido por Diego Dabove perdió contra Emelec en Ecuador en la segunda jornada y buscará retomar la senda victoriosa frente a un rival que en el Apertura de Uruguay se ubica décimo con 14 unidades y en su última presentación cedió ante Wanderers 2 a 0. Por la Sudamericana, perdió frente a Guaraní 2 a 1.

Dirigido por el exarquero de Atlético Rafaela Esteban Conde, la Franja cuenta con futbolistas que pasaron por el fútbol argentino como Sebastián “Papelito” Fernández, campeón con Banfield; Jonatan Alvez (Unión); y Ribair Rodríguez (Tigre, Belgrano, Boca Juniors y Newell’s). Una baja sensible para el elenco oriental es la de Franco González, figura de la selección Sub 20 en el Sudamericano que no viajó a la Ciudad de Buenos Aires con la delegación.

Diego Davobe es muy cuestionado en Huracán por el presente del equipo Aníbal Greco - La Nación

Probables formaciones

Huracán : Lucas Chaves; Fernando Torrent o Patricio Pizarro, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro, Juan Gauto; Nicolás Cordoro o Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

: Lucas Chaves; Fernando Torrent o Patricio Pizarro, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro, Juan Gauto; Nicolás Cordoro o Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove. Danubio: Mauro Goicoechea; Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Monzón y Kevin Lewis; Santiago Silva, Juan Millán y Leandro Sosa; Sebastián Fernández, Guillermo May y Alejo Cruz Techera. DT: Esteban Conde.

