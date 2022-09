Cuándo juega la Argentina vs. Serbia por los octavos de final del Mundial de vóley 2022: día, horario y TV

La Argentina tuvo que esperar para saltar a la cancha en el marco de los octavos de final del Mundial de vóley de Polonia-Eslovenia 2022: le tocó el último día de los programados para esta instancia: desde las 12.30 enfrentará a Serbia y luego, a las 16, Brasil hará lo propio frente a Irán. De ese partido saldrá el rival del primero. O sea, si pasan la Argentina y Brasil, podría reeditarse el duelo que los puso cara a cara el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hubo dos, pero el más trascendente entre ellos fue el del tercer puesto, en el que el seleccionado nacional se quedó con una histórica medalla de bronce.

En este sentido y con la mayoría de los partidos ya disputados para avanzar a la llave de ocho (inició este sábado), el conjunto dirigido por Marcelo Méndez tuvo un plus en esa espera: pudo trabajar un poco más el funcionamiento, que no fue el óptimo en la fase de grupos (fue tercero en el F y avanzó justamente como el mejor de esa posición, contando todas las zonas, y solo pudo imponerse a Egipto 3 a 2) y recuperar a uno de sus hombres fuertes que no jugó en lo que va del torneo: Ezequiel Palacios, quien se lesionó en el certamen amistoso previo al Mundial.

El encuentro de la Argentina se verá en vivo por ESPN 3, pero también a través de su plataforma de streaming de Star+.

La Argentina venció a Egipto en la última presentación en su zona, pero no le sobró nada: 3-2 https://en.volleyballworld.com/

Octavos de final: resultados y lo que resta

Eslovenia 3 a 1 a Alemania (el sábado).

Italia 3 a 1 a Cuba (el sábado).

Estados Unidos 3 a 2 a Turquía (el domingo).

Polonia 3 a 0 a Túnez.

Países Bajos vs. Ucrania (este lunes a las 12.30, por Star+).

Francia vs. Japón (este lunes a las 14, por Star+).

Argentina vs. Serbia (este martes a las 12.30, por ESPN 3 y Star+).

Brasil vs. Irán (este martes a las 16, por Star+).

Polonia es el actual bicampeón del mundo y máximo favorito al título, además fue el mejor primero (pese a que igualmente los locales iban a tener esa condición en el reposicionamiento de octavos de final para armar los cruces del 1° al 16).

Francia es el otro gran candidato: ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, la reciente Volleyball Nations League (VNL) y quiere completar la triple corona alzándose con el Mundial.