Cuándo juega Manchester City vs. Liverpool, por los octavos de final de la EFL Cup: día, horario y TV

Luego de la finalización del Mundial Qatar 2022, el fútbol de clubes reanuda su programación habitual. En concordancia con esto, este jueves 22 de diciembre, desde las 17 (hora argentina), Manchester City y Liverpool se enfrentan por los octavos de final de la EFL Cup. El encuentro se llevará a cabo en el Etihad Stadium, se podrá ver por ESPN y, al igual que todos los compromisos hasta la etapa de semifinales, será a partido único, por lo que el ganador accederá de manera directa a cuartos de final.

El combinado local viene de eliminar a Chelsea, último subcampeón de la competencia, en la ronda de 16vos. Ese partido finalizó 2 a 0 con goles de Riyad Mahrez y Julián Álvarez, vigente Campeón del Mundo con la Argentina, que no forma parte de la convocatoria por encontrarse en su pueblo natal, Calchín (Córdoba), con una licencia especial luego de su participación en el certamen ecuménico, en el que convirtió cuatro goles y fue una de las revelaciones.

El elenco del condado de Merseyside, campeón de la EFL Cup en la edición 2021-22, viene de derrotar a Derby County, equipo de la League One (tercera división de Inglaterra), por intermedio de los penales luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Allí, de los habituales titulares o convocados por el entrenador Jürgen Klopp, los únicos que sumaron minutos fueron Joe Gómez, Alex Oxlade-Chamberlain, Darwin Núñez y Roberto Firmino. Los dos últimos ingresaron en el complemento y el brasileño desaprovechó un remate desde los doce pasos.

Manchester City vs. Liverpool es uno de los partidos más esperados y atractivos de Inglaterra OLI SCARFF - AFP

Manchester City vs. Liverpool: todo lo que hay que saber

Octavos de final de la EFL Cup.

Día : Jueves 22 de diciembre.

: Jueves 22 de diciembre. Horario : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Inmediatamente después del encuentro entre The Reds y The Sky Blues, se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final del certamen que otorga una plaza a la ronda de play-off de la UEFA Europa Conference League 2023–24. Leicester City, Newcastle, Southampton y Wolverhampton ya se metieron entre los ocho mejores, mientras que los equipos restantes saldrán de los duelos entre Blackburn Rovers vs. Nottingham Forest, Charlton Athletic vs. Brighton, Manchester United vs. Burnley y el mencionado Manchester City vs. Liverpool.

En la previa del encuentro, el entrenador citizen, el español Pep Guardiola, dialogó con los medios ingleses en conferencia de prensa y, entre otras cosas, elogió la Copa del Mundo de su dirigido Julián Álvarez: “Estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para la Argentina. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo. Tendrá una semana, diez días libres. Muchos juegos, mucha tensión”, aseguró.

El DT Pep Guardiola lleva muchos años en Manchester City, donde cosechó decenas de títulos OLI SCARFF - AFP

El encargado de hablar con la prensa por el lado del defensor del título fue Pep Lijnders, ayudante de campo de Klopp, quien aclaró que, a pesar de la sufrida victoria ante Derby County con un equipo repleto de suplentes, seguirán dándole la chance de jugar a los más jóvenes: “Seguimos creyendo que debemos darles oportunidades a nuestros talentos, no solo contra rivales de ligas inferiores sino también contra rivales de la Premier League, porque creemos en ellos y queremos que enfrenten desafíos y dificultades”, comentó.

Posibles formaciones

Manchester City : Stefan Ortega ; Rico Lewis , Manuel Akanji o Rubén Días , Aymeric Laporte , Sergio Gómez ; Ilkay Gündogan , Cole Palmer , Kevin De Bruyne ; Riyad Mahrez , Erling Haaland y Jack Grealish .

: Stefan ; Rico , Manuel o Rubén , Aymeric , Sergio ; Ilkay , Cole , Kevin ; Riyad , Erling y Jack . Liverpool: Caoimhin Kelleher o Adrián; Calvin Ramsay, Joe Gómez, Nathaniel Phillips, Andrew Robertson; Stefan Bajcetic, Thiago Alcántara, Alex Oxlade-Chamberlain o Harvey Elliott; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Luis Díaz.

