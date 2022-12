Cuándo juega Países Bajos vs. Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022

escuchar

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El primer enfrentamiento lo disputan Países Bajos vs. Estados Unidos, desde las 12 (hora argentina) en el Estadio Internacional Khalifa, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports. El ganador del encuentro se enfrentará a la selección que resulte vencedora del duelo entre la Argentina y Australia, que se medirán este sábado a las 16 en el Estadio Ahmad bin Ali.

El equipo neerlandés clasificó a esta instancia en el primer lugar del grupo A. Cosechó un total de siete unidades a lo largo de los tres partidos disputados. Convirtió cinco goles y solo recibió uno. En el primer encuentro derrotó 2 a 0 a Senegal con tantos de Cody Gakpo y Davy Klaassen; en la segunda fecha igualó 1 a 1 con Ecuador, de Gustavo Alfaro, con un gol de Gakpo; mientras que en la última jornada derrotó a la selección local por 2 a 0 con tantos de Gakpo y Frenkie de Jong.

El combinado norteamericano, por su parte, finalizó en el segundo lugar de la zona B. Logró cinco puntos gracias a dos partidos empatados y uno ganado. En su debut igualó 1 a 1 ante Gales, de Gareth Bale, con un gol de Timothy Weah; en el segundo partido no se sacó diferencias con Inglaterra y terminaron igualando 0 a 0; mientras que en la última fecha derrotó a Irán por 1 a 0 con un tanto de Christian Pulisic.

Estados Unidos derrotó 1 a 0 a Irán y le ganó el 'mano a mano' por un lugar en octavos de final Manu Fernandez - AP

Países Bajos vs. Estados Unidos: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Día : sábado 3 de diciembre.

: sábado 3 de diciembre. Horario : 12 (hora argentina).

: 12 (hora argentina). Estadio : Estadio Internacional Khalifa.

: Estadio Internacional Khalifa. Árbitro : Wilton Sampaio (Brasil)

: Wilton Sampaio (Brasil) TV : TV Pública, DSports y DeporTV.

: TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial

Los dirigidos por Louis van Gaal, a pesar de estar invictos y de haber clasificado a octavos de final en el primer lugar de su grupo, fueron criticados por no haber jugado con convicción y autoridad en sus tres primeros partidos en Qatar. Al respecto, Marten de Roon, uno de los futbolistas de la selección de Países Bajos, aclaró: “Por supuesto, preferiríamos (...) ganar 5 a 0 siempre y convertirnos en campeones del mundo, pero no es tan sencillo. Ganar cuenta el sábado, pero cómo lo hagamos importa menos. Incluso si es necesario a través de los penales. No me importa ser campeón del mundo sin haber hecho un buen partido. Lo positivo es que no hemos perdido. Eso también puede darnos la confianza de que las cosas solo pueden mejorar”, aseguró en conferencia de prensa.

Por el lado de Estados Unidos, el delantero Christian Pulisic, estrella del equipo, aseguró que hará el mayor esfuerzo para recuperarse de la lesión sufrida ante Irán, para así estar listo para el encuentro ante el equipo europeo. El delantero de Chelsea de Inglaterra recibió un fuerte golpe en la pelvis por parte del arquero de Irán, Alireza Beiranvand, en la jugada en la que logró el único gol del triunfo 1 a 0, que le dio al equipo norteamericano el boleto a la etapa eliminatoria: “Me llevé un rodillazo en la zona de la pelvis, no fue agradable. Obviamente es muy doloroso, pero me siento mejor”, explicó el delantero ante los medios antes de un entrenamiento en Doha. ”Voy a reunirme con el personal médico y tomar una decisión. Lo vamos a evaluar día a día, haciendo todo lo que esté en mis manos para estar en el campo el sábado”, comentó.

El estadounidense Christian Pulisic es ayudado por el cuerpo médico luego de lesionarse ante Irán

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado neerlandés es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.01. Un triunfo del equipo estadounidense, por su parte, paga cerca de 4.54; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.52 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Países Bajos, con un 54,86% de posibilidades. Por su parte el combinado norteamericano tiene un 20,52% de chances según el análisis matemático.

Cody Gapko, goleador de Países Bajos, será titular en el enfrentamiento ante Estados Unidos Moises Castillo - AP

Probables formaciones

Países Bajos : Andries Noppert ; Denzel Dumfries , Jurriën Timber , Virgil van Dijk , Nathan Aké , Daley Blind ; Marten de Roon , Frenkie de Jong ; Davy Klaassen o Steven Berghuis ; Cody Gakpo y Memphis Depay o Vincent Janssen . DT: Louis van Gaal .

: Andries ; Denzel , Jurriën , Virgil , Nathan , Daley ; Marten , Frenkie ; Davy o Steven ; Cody y Memphis o Vincent . DT: Louis . Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers o Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie; Timothy Weah, Josh Sargent o Haji Wright y Christian Pulisic o Brenden Aaronson. DT: Gregg Berhalter.

LA NACION