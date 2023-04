Cuándo juega PSG vs. Lens, por la Ligue 1: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 16 (hora argentina), París Saint Germain (PSG) y Lens protagonizan uno de los partidos más importantes de lo que resta de la temporada en la Ligue 1 de Francia, en el marco de la fecha 31. El encuentro entre el primero y el segundo de la tabla de posiciones se disputa en el Parque de los Príncipes y, al no contar con transmisión televisiva, se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Lionel Messi será titular, al igual que Facundo Medina en el visitante.

El combinado parisino aparece en lo más alto de la clasificación general con 69 puntos, pero atraviesa uno de sus peores momentos en lo que va de la temporada. En el certamen local perdió dos de los últimos tres encuentros (2 a 0 ante Stade Rennes y 1 a 0 frente a Lyon) y recientemente quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League a manos de Bayern Munich. En la última fecha, aún sin mostrar una gran versión, encontró una bocanada de aire tras derrotar 2 a 0 a Niza con goles de Lionel Messi y Sergio Ramos.

París Saint Germain volvió a ganar en el certamen local luego de dos derrotas consecutivas CHRISTOPHE SIMON - AFP

El visitante, por su parte, es la revelación del vigente certamen doméstico francés. Con el octavo plantel más valioso de Francia, el DT Franck Haise logró implantar una idea de juego en un conjunto con gran cantidad de extranjeros (es el tercer equipo, junto con Niza, con más futbolistas nacidos fuera de Francia) y se mantuvo en la parte alta de la tabla durante todo el torneo. Actualmente está segundo con 63 unidades y sueña con luchar por el título hasta el último momento. Viene de derrotar 2 a 1 a RC Strasburgo con goles del polaco Przemyslaw Frankowski y del argentino Facundo Medina.

PSG vs. Lens: todo lo que hay que saber

Fecha 31 de la Liga Profesional 2023.

Día : sábado 15 de abril.

: sábado 15 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Parque de los Príncipes.

: Parque de los Príncipes. Árbitro : Willy Delajod.

: Willy Delajod. Streaming: Star+.

El entrenador de PSG, Christophe Galtier, vivió una semana complicada tras una grave acusación de racismo en su contra luego de que se difundiera un supuesto correo electrónico atribuido al exdirigente del Niza, Julien Fournier. Este mensaje escrito al final de la temporada pasada, que la AFP no pudo autentificar, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión. “Me dijo que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, habría señalado Galtier, según escribió Fournier en el correo.

“Estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y del respeto por los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera así que presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema. Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho”, comentó en la conferencia de prensa previa al trascendental partido.

El DT de PSG, Christophe Galtier, habló sobre las acusaciones de racismo en su contra ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En el plano futbolístico, el entrenador debe realizar una modificación obligada con respecto al triunfo por 2 a 0 ante Niza. Renato Sanches no forma parte de la lista de convocados luego de retirarse lesionado cuando apenas transcurrían 8′ del encuentro. Su lugar podría ser ocupado por Fabián Ruiz, quien lo reemplazó el pasado sábado, o incluso por Danilo Pereira, un ‘5′ mucho más posicional que últimamente está jugando como defensor en una línea de tres, en la que no mostró buenos rendimientos.

En contrapartida, el DT de Lens, Franck Haise, habló en conferencia de prensa y afirmó que si PSG gana se asegurará el título: “Nuestro objetivo será mantener la concentración en este encuentro. Si ellos ganan, no dejarán ninguna duda sobre su título. Siempre miramos a los oponentes con el objetivo de competir con cada uno de ellos para terminar lo más alto posible. Fue una buena semana de entrenamiento como es en general, pero no hicimos más preparación que esa con respecto al oponente”, comentó.

Franck Haise, entrenador de Lens, moldeó un equipo protagonista que sueña con ser campeón

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.65 contra los 4.65 que se repagan por un triunfo de Lens. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.25.

Posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma ; Sergio Ramos , Marquinhos , Danilo Pereira ; Achraf Hakimi , Danilo Pereira o Fabián Ruiz ; Carlos Soler , Vitinha , Nuno Mendes ; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Gianluigi ; Sergio , , Danilo ; Achraf , Danilo o Fabián ; Carlos , , Nuno ; Lionel y Kylian Lens: Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Salis Abdul Samed; Frankowski, Florian Sotoca, Seko Fofana; Adrien Thomasson, Angelo Fulgini y Lois Openda.

