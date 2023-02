Cuándo juega Tigre vs. River, por la Liga Profesional: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), River visita a Tigre por la fecha 4 de la Liga Profesional 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, se disputa en el Estadio José Dellagiovanna, donde el equipo dirigido por Diego Martínez hace de local, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Originalmente, el partido estaba pactado para las 21.30 pero a raíz de los carnavales que se desarrollarán en la zona, el Municipio, junto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), ambos clubes y la AFA, acordaron que se adelantara para poder disponer de las los efectivos de seguridad necesarios.

El Matador se ubica en la décima primera posición con cinco puntos conseguidos en los tres encuentros que disputó. Es uno de los siete equipos que aún está invicto en el certamen, con una victoria y dos empates. En la última fecha igualó 2 a 2 con Racing en condición de visitante con goles de Mateo Retegui y un tanto polémico de Brian Leizza, que el árbitro Andrés Merlos convalidó a instancias del VAR a pesar de que en ninguna imagen se ve claro que la pelota haya ingresado en su totalidad al arco defendido por el chileno Gabriel Arias.

El Millonario, por su parte, aparece en el quinto lugar de la tabla de posiciones con seis unidades cosechadas gracias a dos partidos ganados y uno perdido. Hasta el momento, convirtió cinco goles y recibió tres. En la última jornada, en la que se “reinauguró” el Estadio Más Monumental -pasó de tener capacidad para 72.000 espectadores a 83.196, entre otras cosas-, derrotó 2 a 1 a Argentinos Juniors en un encuentro repleto de polémicas, con goles anulados a instancias del VAR, penales no cobrados -y otro sancionado donde no parece haber contacto-, offsides no sancionados, entre muchas otras cosas.

River ganó con lo justo el último partido ante Argentinos Juniors, pero las polémicas se hicieron presentes Fotobaires

Tigre vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de la Liga Profesional 2023.

Día : Sábado 18 de febrero.

: Sábado 18 de febrero. Hora : 18 (hora argentina).

: 18 (hora argentina). Estadio : José Dellagiovanna.

: José Dellagiovanna. Árbitro : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. TV: TNT Sports.

Durante la semana, el delantero de River, Miguel Borja, se entrenó a la par de sus compañeros, con vistas al partido del sábado. El colombiano preocupó al elenco de Núñez tras pedir el cambio el último fin de semana ante Argentinos Juniors por una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, pero se recuperó con normalidad y está disponible para enfrentar al Matador. De esta manera, mantendría su lugar entre los titulares.

Miguel Borja se retiró lesionado ante Argentinos Juniors, pero se recuperó y jugará ante Tigre Twitter @RiverPlate

Martín Demichelis, entrenador del Millonario, continúa analizando qué formación presentará ante Tigre. Una de las posibilidades concretas es que el paraguayo Robert Rojas sustituya a Andrés Herrera, de flojo partido ante el Bicho y reemplazado en el segundo tiempo por el ex Guaraní de Paraguay. En tanto, Agustín Palavecino aparece como opción para ingresar en lugar de Rodrigo Aliendro, que aún no mostró su mejor versión en lo que va del torneo. José Paradela, en tanto, es duda por una molestia muscular. Por su parte, el defensor chileno Paulo Díaz y el volante uruguayo Nicolás De La Cruz realizaron un nuevo entrenamiento sin inconvenientes, recuperados de sus respectivas lesiones.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.35 contra los 2.95 que se repagan por un triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

Posibles formaciones

Tigre : Gonzalo Marinelli ; Lucas Blondel , Brian Leizza , Abel Luciatti , Sebastián Prieto ; Sebastian Prediger , Cristian Zabala ; Lucas Menossi , Facundo Colidio , Alexis Castro y Mateo Retegui .

: Gonzalo ; Lucas , Brian , Abel , Sebastián ; Sebastian , Cristian ; Lucas , Facundo , Alexis y Mateo . River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro o José Paradela; Ignacio Fernández; Pablo Solari y Miguel Borja.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol