Cuándo juega Toulouse vs. PSG por la Liga de Francia: día, horario y TV

Varias ligas de Europa tienen fecha entresemana para recortar el calendario y avanzar lo máximo posible en el fixture previo al Mundial Qatar 2022 y una de ellas es la de Francia, donde este miércoles se disputará la quinta jornada y el París Saint Germain (PSG) de Lionel Messi visitará a Toulouse con el objetivo de retomar la senda de la victoria tras el empate frente a Mónaco y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

El encuentro se jugará desde las 16 (hora argentina) y lo transmitirá en vivo ESPN, por lo que estará disponible en la plataforma digital Star+. También se podrá ver en Flow y Directv Go. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente.

Toulouse - PSG

Ligue 1 - Fecha 5.

Día: Miércoles 31 de agosto.

Hora: 16 (hora argentina).

TV: ESPN.

Streaming: Star +.

PSG es uno de los líderes de la Ligue 1 con diez unidades gracias a tres victorias y una igualdad. Comparte la posición de privilegio con Marsella y Lens. Lyon y Lorient tienen siete unidades cada uno y un partido menos porque deben el que tienen que disputar entre sí (se enfrentan el 7 de septiembre).

Para el choque con Toulouse, Christophe Galtier no podrá contar con Presnel Kimpembe y Pablo Sarabia , pero sí con su tridente ofensivo estelar que conforman Messi, Kylian Mbappé y Neymar , autor de seis goles y otras tantas asistencias en lo que va del campeonato.

no podrá contar con , pero sí con su tridente ofensivo estelar que conforman , autor de seis goles y otras tantas asistencias en lo que va del campeonato. El anfitrión, por su parte, está décimo con cinco unidades producto de un triunfo, dos empates y una caída. Para el club es un buen inicio de certamen teniendo en cuenta que ascendió recientemente tras jugar dos temporadas en la Ligue 2 . Su última participación en la elite había sido entre los certámenes de 2003/04 y 2019/20, cuando descendió en el campeonato concluido con anterioridad por la pandemia de Covid-19.

. Su última participación en la elite había sido entre los certámenes de 2003/04 y 2019/20, cuando descendió en el campeonato concluido con anterioridad por la pandemia de Covid-19. En tres de los cuatro juegos que afrontó, Toulouse se puso en ventaja en el marcador. Incluso, anotó en todos, un dato a tener en cuenta por PSG que en sus últimos tres duelos recibió tantos.

En la conferencia de prensa de este martes, previa al encuentro, Galtier confirmó que Leandro Paredes acordó su llegada a Juventus y, por eso, no será parte del equipo: “Paredes no va a estar en el grupo para el partido de mañana. Llegó a un acuerdo con la Juventus. Su cabeza está en otra parte aunque siga siendo jugador del PSG”. El mediocampista volverá a ser compañero de Ángel Di María y se cruzará con el elenco parisino en la primera etapa de la Champions League.

El acuerdo entre el futbolista y la Vecchia Signora se oficializará en las próximas horas. PSG compró al deportista formado en Boca Juniors en enero de 2019 a Zenit de Rusia por 40 millones de euros. En el conjunto parisino el volante de 28 años disputó 117 partidos y convirtió 3 goles. Será su regreso a la Serie A, donde entre 2014 y 2017 se desempeñó en Chievo Verona, Roma y Empoli.

A poco más de un año del desembarco de Messi en París, en el plantel solo queda el argentino Mauro Icardi, quien está en una lista de “indeseables” porque no es tenido en cuenta, ya no entrena con sus compañeros y le buscan una salida a contrarreloj del cierre del mercado de pases que concluye el 1 de septiembre. Aunque tiene varias ofertas, todavía no se concretó ninguna.