Cuándo juegan los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2023: día, hora y TV

Este sábado, desde las 16.10 (hora argentina), los Pumas se enfrentan a los All Blacks en un partido correspondiente a la primera semana del Rugby Championship 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del australiano Angus Gadner, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El equipo dirigido por Michael Cheika afrontará su duodécima participación en el Rugby Championship, en el que fueron cuartos y últimos en nueve ocasiones (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022). Tras el encuentro de este sábado ante Nueva Zelanda, el próximo rival será Australia dentro de una semana; mientras que la última jornada de esta edición reducida del certamen, será ante Sudáfrica el 29 de este mes.

Los Pumas y su primer entrenamiento en Los Tordos, de cara al partido ante los All Blacks Andrés Velásquez Marín - Prensa UAR

Los All Blacks, en tanto, ganaron ocho de los 10 Championship realizados, incluido el último. La particularidad es que las únicas dos veces que no alzó el trofeo se dieron cuando el fixture constó de una sola rueda, en 2015 y 2019, por el desarrollo de sendos mundiales (Inglaterra y Japón). Lo mismo sucede ahora, cuando por Francia 2023 el certamen tiene una única vuelta, condición que hace que cada partido sea más trascendente.

Los Pumas vs. All Blacks: todo lo que hay que saber

Primera fecha del Rugby Championship 2023.

Día : sábado 8 de julio.

: sábado 8 de julio. Hora : 16.10.

: 16.10. Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro : Angus Gadner (Australia).

: Angus Gadner (Australia). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, Cheika habló en conferencia de prensa sobre los objetivos del difícil duelo ante Nueva Zelanda: “Quiero darle la oportunidad a los jugadores que están bien en su preparación. Tenemos un grupo con mucha experiencia y hay jugadores que pueden meterse en el grupo en este camino hacia el Mundial. Oportunidad a jugadores como Lucio Sordoni, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Mateo Carreras, Pedro Rubiolo...”, expresó el australiano.

Además, también habló sobre la inclusión en el plantel de dos jugadores provenientes de los Pumas 7′s: Rodrigo Isgró y Luciano González Rizzoni. “Con Lucho y Rodri estamos haciendo una preparación porque no apuntamos a que jueguen solamente un partido con Los Pumas. En estas dos semanas que llevan con el equipo han hecho una transformación increíble. Son dos jugadores que no jugaron XV en muchos años, que pueden entrar en el equipo, y no hay mucha distancia entre ellos y los otros que están jugando hace varios años”, indicó el head coach.

Rodrigo Isgró apoya la pelota por delante de la línea del in-goal, en el triunfo ante Alemania, correspondiente al Mundial de rugby seven Valentine CHAPUIS - UAR

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los All Blacks corren con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.17 contra los 5.60 que se repagan por un triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en rugby, cotiza cerca de 20.00.

Formaciones confirmadas

Argentina : Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Suplentes : Matías Orlando, Nicolás Sánchez, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Grondona, Pedro Rubiolo, Eduardo Bello, Mayco Vivas y Agustín Creevy.

: Matías Orlando, Nicolás Sánchez, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Grondona, Pedro Rubiolo, Eduardo Bello, Mayco Vivas y Agustín Creevy. Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Dane Coles, Tyrel Lomax, Scott Barrett, Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán), Ardie Savea, Aaron Smith, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett.

: Ethan de Groot, Dane Coles, Tyrel Lomax, Scott Barrett, Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán), Ardie Savea, Aaron Smith, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett. Suplentes: Codie Taylor, Ofa Tu’ungafasi, Nepo Laulala, Tupou Vaa’i, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Richie Mo’unga y Braydon Ennor

