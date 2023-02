Cuándo se juega la final del Trofeo de Campeones entre Boca y River: todo lo que se sabe

escuchar

Este miércoles, Banfield y River disputaron la “semifinal” del Trofeo de Campeones de la Superliga en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El partido sirvió como un desempate para definir al rival de Boca Juniors en la final del torneo. El Millonario se quedó con la victoria por 3 a 2 en un partido en el que por momentos fue muy superior, mientras que en otros tramos del encuentro se vio acorralado por un equipo que buscó el pase a la definición hasta el último momento. De esta manera, habrá Superclásico para definir al nuevo campeón de esa temporada.

El trofeo corresponde a 2020, ya que quedó pendiente debido a la pandemia. La final debía enfrentar al ganador de la Superliga contra el campeón de la Copa de la Superliga de ese año -denominada Copa Maradona-. Pero como el vencedor en ambas fue Boca, es que se gestó esta “semifinal”. Por lo tanto, el rival del equipo de La Ribera tuvo que dirimirse en este desempate entre los subcampeones de ambos torneos: River (segundo en la Superliga) y Banfield (segundo en la Copa Maradona tras caer en la definición justamente ante el xeneize en la tanda de penales).

River y Boca se enfrentarían dos veces en mayo, ya que el 7 jugarán por la Liga Profesional Anibal Greco - La Nación

¿Cuándo se disputaría el Superclásico por el Trofeo de Campeones?

Aún no hay confirmación oficial sobre la fecha en la que se jugará la final entre Boca y River. En principio y, de no mediar inconvenientes, sería en mayo. La fecha que se barajó en un primer momento desde las oficinas de la AFA era el 1° de marzo, pero por una cuestión de calendarios (ese día finalmente se jugará la Supercopa Argentina 2022 entre el xeneize y Patronato), se estaría pensando en atrasarla, como mínimo, dos meses. La sede podría ser el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el Millonario venció a Banfield este miércoles.

El presente de River

El equipo de Núñez está en un proceso de adaptación tras la llegada de Martín Demichelis al banco de suplentes luego de la partida de Marcelo Gallardo, quien permaneció durante ocho años en la institución y se consolidó como el DT más ganador de la historia riverplatense. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla de la Liga Profesional con nueve puntos conseguidos en cuatro fechas disputadas, producto de tres victorias y una derrota. Al grupo todavía le cuesta acoplarse a la idea de juego del entrenador y no logra mostrar una gran versión en el certamen doméstico. Falta regularidad: en el primer tiempo ante el Taladro podría haber convertido varios goles más de los que hizo, pero en el segundo mostró otra cara y sufrió en demasía.

Martín Demichelis quiere impregnar su idea de juego en River, aunque requiere adaptación River Plate

El presente de Boca

El xeneize no atraviesa su mejor momento. El entrenador Hugo Ibarra no logra encontrar un equipo que le de garantías y, en tanto, los resultados no siempre son los esperados. Marcha séptimo en la tabla de la Liga Profesional con siete puntos conseguidos de 12 posibles, producto de dos victorias (1 a 0 a Atlético Tucumán y 3 a 1 a Platense), un empate (0 a 0 con Central Córdoba) y una derrota (2 a 1 ante Talleres). La idea de juego no está clara y al plantel le cuesta encontrar regularidad.

A Boca Juniors le falta regularidad; Ibarra no le encuentra el rumbo al equipo hasta ahora Juan Jose Garcia

Racing, el vigente ganador del Trofeo de Campeones

La Academia se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras derrotar a Boca por 2 a 1 el 6 de noviembre de 2022 en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis, con goles de Matías Rojas y Carlos Alcaraz (el tanto del xeneize lo hizo Norberto Briasco). De esta manera consiguió su primer titulo de la temporada luego de un año con gran desempeño que, hasta el momento, no había podido reflejar con la obtención de un campeonato.

El árbitro Facundo Tello mostró 11 tarjetas rojas en la final: echó a Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Diego ‘Pulpo’ González, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Darío Benedetto y el DT Hugo Ibarra, por el lado de Boca; y a Johan Carbonero, Carlos Alcaraz y Jonathan Galván por el de Racing.

LA NACION

Temas Trofeo de Campeones