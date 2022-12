Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

escuchar

El Mundial Qatar 2022 transcurre su tercera semana y entró en etapa de definiciones con 12 seleccionados que siguen en carrera por el título. Ocho de ellos -Japón, Croacia, Brasil, Corea del Sur, Marruecos, España, Portugal y Suiza- compiten este lunes y martes en octavos de final y otros cuatro -Países Bajos, la Argentina, Francia e Inglaterra- ya tienen la cabeza en los cuartos porque el fin de semana ganaron sus respectivos cruces y se metieron entre los mejores ocho del torneo.

Una vez que se complete la llave de 16 combinados, el miércoles 7 y jueves 8 de diciembre el certamen no tendrá partidos por primera vez desde que la pelota empezó a rodar el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt. Los cuartos de final se disputarán el viernes 9 y sábado 10 con dos partidos por jornada.

La selección albiceleste enfrentará a la neerlandesa el viernes a las 16 (hora argentina) en el Estadio Icónico de Lusail. Franceses e ingleses chocarán un día después al mismo horario y protagonizarán el último duelo de la instancia. Los restantes se jugarán un día cada uno, aunque todavía no tienen protagonistas confirmados. El ganador del duelo entre Croacia y Japón chocará contra el vencedor de Brasil y Corea del Sur mientras que quien se imponga de Marruecos vs. España lo hará contra el triunfador de Portugal vs. Suiza.

Inglaterra dominó el partido contra Senegal y avanzó a cuartos de final de Qatar 2022 PAUL ELLIS - AFP

Así se juegan los cuartos de final de Qatar 2022

Países Bajos vs. Argentina - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Estadio de Lusail (DSports, TyC Sports, DeporTV y TV Pública).

vs. - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Estadio de Lusail (DSports, TyC Sports, DeporTV y TV Pública). Ganador Brasil-Corea del Sur vs. Ganador Japón-Croacia - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio de la Ciudad de la Educación (DSports, DeporTV y TV Pública).

Ganador Japón-Croacia - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio de la Ciudad de la Educación (DSports, DeporTV y TV Pública). Ganador Marruecos-España vs. Portugal-Suiza - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Portugal-Suiza - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports). Inglaterra vs. Francia - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

Las semifinales de la Copa del Mundo que se desarrolla en Medio Oriente están programadas para el martes 13 y miércoles 14 de diciembre. Los ganadores de esa etapa avanzarán a la definición por el título el 18 en el estadio Lusail. Los perdedores, por su parte, jugarán por el tercer puesto un día antes, el sábado 17.

La cita ecuménica completó este domingo su día 15 de actividad y 20 de los 32 países que iniciaron el torneo ya quedaron eliminados: Qatar, Ecuador, Irán, Gales, México, Arabia Saudita, Dinamarca, Túnez, Alemania, Costa Rica, Bélgica, Canadá, Camerún, Serbia, Uruguay, Ghana, Estados Unidos, Australia, Polonia y Senegal.

Todos los goles del Mundial 2022

Kylian Mbappé es el máximo goleador de Qatar 2022 con cinco tantos Christophe Ena - AP

El goleador de Qatar 2022 es, con cinco tantos, el francés Kylian Mbappé, quien en su último partido convirtió un doblete en el triunfo de su seleccionado ante Polonia 3 a 1. Otros siete futbolistas tienes tres celebraciones en la Copa del Mundo que se desarrolla en Medio Oriente: Lionel Messi (Argentina), Enner Valencia (Ecuador), Cody Gakpo (Países Bajos), Olivier Giroud (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra) y Álvaro Morata (España). Todos, a excepción de Valencia, siguen en carrera por el título y tienen al menos un juego por delante.

La lista la continúan, con dos anotaciones, Robert Lewandowski (Polonia), Mehdi Taremi (Irán), Ferrán Torres (España), Julián Álvarez (Argentina), Richarlison (Brasil), Andrej Kramaric (Croacia), Cho Gue-Sung (Corea del Sur), Mohammed Kudus (Ghana), Bruno Fernandes (Portugal), Salem Al Dawsari (Arabia Saudita), Ritsu Doan (Japón), Kai Havertz (Alemania), Niclas Füllkrug (Alemania), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Vincent Aboubakar (Camerún) y Breel Embolo (Suiza).

El resto de los futbolistas que convirtieron una vez en el certamen son Craig Goodwin (Australia), Davy Klaassen (Países Bajos), Timothy Weah (Estados Unidos), Gareth Bale (Gales), Jack Grealish (Inglaterra), Raheem Sterling (Inglaterra), Jude Bellingham (Inglaterra), Saleh Al-Shehri (Arabia Saudita), Adrien Rabiot (Francia), Michy Batshuayi (Bélgica), Dani Olmo (España), Marco Asencio (España), Gavi (España), Carlos Soler (España), Ilkay Gündogan (Alemania), Shuichi Gonda (Japón), Joao Félix (Portugal), Rafael Leão (Portugal), Cristiano Ronaldo (Portugal), Osman Bukari (Ghana), André Ayew (Ghana), Mohammed Muntari (Qatar), Ahmadou Bamba Dieng (Senegal), Famara Diédhiou (Senegal), Boulaye Dia (Senegal), Ramin Rezaeian (Irán), Rouzbeh Cheshmi (Irán), Piotr Zielinski (Polonia), Enzo Fernández (Argentina), Keysher Fuller (Costa Rica), Mitchell Duke (Australia), Andreas Christensen (Dinamarca), Alphonso Davies (Canadá), Lovro Majer (Croacia), Mislav Orsic (Croacia), Abdelhamid Sabiri (Marruecos), Zakaria Aboukhlal (Marruecos), Eric Choupo-Moting (Camerún), Jean-Charles Castelletto (Camerún), Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Strahinja Pavlovic (Serbia), Mohammed Salisu (Ghana), Casemiro (Brasil), Frankie De Jong (Países Bajos), Kalidou Koulibaly (Senegal), Moisés Caicedo (Ecuador), Ismaila Sarr (Senegal), Christian Pulisic (Estados Unidos), Phil Foden (Inglaterra), Alexis Mac Allister (Argentina), Luis Chávez (México), Henry Martín (México), Mathew Leckie (Australia), Wahbi Khazri (Túnez), Ao Tanaka (Japón), Serge Gnabry (Alemania), Yeltsin Tejeda (Costa Rica), Hakim Ziyech (Marruecos), Youssef En-Nesyr (Marruecos), Ricardo Horta (Portugal), Kim Young-Gwon (Corea del Sur), Hwang Hee-Chan (Corea del Sur), Dusan Vlahovic (Serbia), Xherdan Shaqiri (Suiza), Remo Freuler (Suiza), Daley Blind (Países Bajos), Memphis Depay (Países Bajos), Denzel Dumfries (Países Bajos), Haji Wright (Estados Unidos), Jordan Henderson (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra).

Se marcaron 134 goles en lo que va de la Copa del Mundo, que completó 52 de sus 64 juegos previstos. Tres de esas anotaciones fueron en contra: una de Manuel Neuer (Alemania), otra de Naif Aguerd (Marruecos) y la última de Enzo Fernández (Argentina).

