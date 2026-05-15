Damac venció por 3-0 a Al Fayha, por la Saudí Pro League

En un encuentro desarrollado el 15 de mayo de 2026 a las 13.15 en el Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Damac consiguió un triunfo contundente frente a Al Fayha. El partido fue dirigido por el árbitro Mohammed Sami Al-Ismail.

El desarrollo del encuentro y el dominio local

El equipo local, que planteó un esquema 4-3-3, fue superior a la visita que optó por un 3-5-1-1. Los goles llegaron de la siguiente manera:

A los 16 minutos, Morlaye, Sylla marcó el primer gol tras asistencia de Valentín, Vada .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 53 minutos, Abdelkader, Bedrane marcó el segundo gol tras asistencia de Abdulrahman bin Ahmed bin Abdullah, Al Obaid .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 77 minutos, Abdelkader, Bedrane marcó el tercer gol tras asistencia de Abdulrahman bin Ahmed bin Abdullah, Al Obaid.

Cabe destacar que las amonestaciones marcaron el ritmo físico, con tarjetas amarillas para Valentín, Vada por el local y Mohammed bin Kareem bin Hamid, Al Baqawi por la visita.

Análisis estadístico y táctico

A pesar de que Al Fayha mantuvo una mayor posesión del balón con el 55,4% frente al 44,6% de Damac, la contundencia ofensiva fue claramente del equipo local. Damac logró concretar 14 tiros totales, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que la visita apenas inquietó con 7 remates y solo 1 entre los tres palos.

Gestión desde el banco de suplentes

El entrenador de Al Fayha intentó revertir la situación realizando múltiples sustituciones al inicio del segundo tiempo, dando ingreso a jugadores como Mikel, Villanueva, Stylianos, Vrontis y Khaled bin Emad bin Abdullah, Al Rammah. Por su parte, el técnico de Damac movió sus piezas en el tramo final, permitiendo los ingresos de Yakou, Méïté y Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie, Al Anazi, entre otros, para cerrar el resultado de 3-0 con total solidez.