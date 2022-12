Dibu Martínez, descontrolado en la llegada del micro argentino para la final ante Francia

escuchar

Dibu Martínez, arquero titular y figura de la selección argentina, se mostró muy efusivo en la llegada del micro al estadio de Lusail, donde se disputará la gran final del Mundial de Qatar. Argentina se enfrentará a partir de las 12 horas a Francia en busca de la tercera estrella.

El hit de la Copa del Mundo, “Muchachos”, sonó en la llegada del plantel al estadio y las imágenes de la tele mostraron en primer plano al arquero descontrolado, saltando y golpeando los asientos junto al resto de sus compañeros. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón Mundial”, sonó. Luego los futbolistas bajaron del micro y se metieron en el túnel rumbo al vestuario.

LA SELECCIÓN LLEGÓ AL ESTADIO, ¡VAMOS ARGENTINA!



La Scaloneta ya está en Lusail en busca de la gloria.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/h2PG8xYSew — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

El entrenador Lionel Scaloni ya confirmó al once titular para enfrentar a Francia y dio la sorpresa con Tagliafico y Di María desde el arranque. El equipo formará así: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Al igual que antes de la final contra Brasil por la Copa América, Dibu Martínez fue quien dio la última conferencia de prensa en Qatar. “Es difícil no pensar en todo lo que me costó llegar hasta acá. Soy un luchador, desde que me fui a los 12 años a Independiente, después cuando a los 17 me fui a Inglaterra para jugar en Arsenal y hasta a los 26, cuando el público argentino recién me empezó a conocer como yo quería. Necesitaba ayudar a mi familia, por eso tomé muchas determinaciones. Y ahora cuando veo que tengo al pueblo argentino detrás... Estar defendiendo el arco para tratar de ser campeones del mundo es algo enorme. Estoy frío mentalmente, y cuando empieza el partido me enfoco en atajar cada pelota. Siento que es algo que mejoré en mi carrera”, destacó.

