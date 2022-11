Dónde se juega la final del Mundial Qatar 2022: todo lo que hay que saber

escuchar

Cada vez falta menos para que se celebre la decimosegunda edición de la Copa Mundial de Fútbol que se realizará en Qatar. Así como los fanáticos de este deporte están pendientes del fixture, de los horarios, de las figuritas y de las distintas selecciones; también quieren conocer en qué estadios se disputarán los 64 partidos, pero sobre todo, dónde se jugará la final.

El Estadio de Lusail será el escenario donde el seleccionado argentino hará su debut en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Foto/hospitality.fifa.com

La final del Mundial de Qatar 2022 se jugará en el Estadio de Lusail el domingo 18 de diciembre, el escenario más importante de los ocho que habrá en la próxima cita mundialista, por su capacidad de espectadores y por su arquitectura dorada. Pero no solo será la casa para exhibir el partido más trascendental del año, sino que también albergará seis partidos de fase de grupos y tres de la ronda eliminatoria.

El Lusail Stadium tiene capacidad para 80 mil espectadores y será el escenario de la final

El estadio de Lusail (Lusail Stadium), que tiene una capacidad para 80 mil espectadores, es la pieza central de la ciudad de Lusail, a unos 15 kilómetros del norte del centro de Doha. “El estadio se diseñó para ser una exquisita representación del mundo árabe, con motivos de vasijas, cuencos y piezas de arte de la región”, señala la organización y está “inspirado en la danza de luces y sombras de los tradicionales fanales”.

¿Qué partidos se disputarán en el estadio de Lusail?

La curiosidad de este estadio para los fanáticos argentinos, es que será el escenario, en el que el seleccionado de Scaloni debutará el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita a las 7 de la mañana. Cuatro días después, en este mismo lugar, se medirá ante la selección de México.

El estadio de Lusail fue inaugurado con la final de la SuperCopa de Lusail el 9 de septiembre fifa.com

Además, otros de los encuentros por fase de grupos que se disputarán en este estadio serán Brasil vs. Serbia (24 de noviembre), Portugal vs. Uruguay (28 de noviembre), Arabia Saudita vs. México (30 de noviembre) y Camerún vs. Brasil (2 de diciembre).

También, el Estadio de Lusail será la casa donde se celebrará un partido por octavos de final (5 de diciembre), uno de cuartos de final (9 de diciembre) y uno de semifinal (13 de diciembre). Hasta que el domingo 18 de diciembre se decida el próximo campeón de la Copa Mundial de Fútbol.

Construcción e inauguración del estadio

La construcción estuvo centralizada en la sostenibilidad como eje, ya que, por ejemplo, se utilizó agua reciclada para regar las plantas que la rodean. A su vez, el techo es de politetrafluoroetileno (PTFE), un material que brinda protección del polvo y viento cálido del clima árabe, y también, permite el suficiente ingreso de luz al recinto y genera una sombra para reducir el trabajo de los aires acondicionados.

“Ya han pasado ocho años desde que ganamos el derecho a albergar la Copa Mundial y dijimos al mundo que podía esperar algo extraordinario. Con el asombroso diseño de nuestro emblemático estadio, puedo asegurar hoy con orgullo que hemos vuelto a cumplir aquella promesa”, declaró el Secretario General del Comité Supremo para la Entrega y el Legado, Hassan Al Thawadi, cuando se reveló su diseño en el 2018, dos años antes de que se concrete su construcción.

Así fue la presentación del diseño del Lusail Stadium en el 2018

El Estadio de Lusail fue el último de los ocho escenarios en inaugurarse, ya que el resto se habilitó progresivamente desde el 2017. La excusa ideal fue la Supercopa Lusail, que tuvo lugar el 9 de septiembre con un total de 77.575 espectadores, y contó la presencia estelar del presidente de FIFA, Gianni Infantino. Los equipos que se enfrentaron fueron el Al Hilal, campeón de Arabia Saudita (Saudi Pro League), y el Zamalek, campeón de la liga de Egipto (Egyptian Premier League); los árabes se impusieron 4 a 1 por penales, luego de que en los 90 minutos empataran 1 a 1. Tras esta final, el estadio estuvo habilitado para que se desarrollaran partidos de la Superliga Qatarí desde el 11 de agosto. Según la FIFA, una vez finalizada la cita mundialista, el recinto se convertirá en “un espacio para la comunidad, con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud” en la nueva metrópoli. Además, aseguran que la mayor parte de los 80 mil asientos se desmontarán y se donarán a proyectos deportivos en el mundo.

Cabe resaltar que el próximo Mundial se disputará en un total de 5 países, en el cual se distribuyen los 8 estadios para los 64 partidos. Además del Lusail Stadium, se encuentra el Al Bayt Stadium de Jor; el Education City Stadium y el Al Rayyan Stadium de Rayán; el Khalifa Internacional Stadium, el Al Thumama Stadium, y el Stadium 974 de Doha; y el Al Janoub Stadium de Wakrah.

LA NACION