Mundial Qatar 2022: en números, los jugadores de buen rendimiento que se quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó a sus 26 elegidos para afrontar el Mundial Qatar 2022 entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Entre las sorpresas más destacadas aparecen la inclusión de Juan Foyth, que se había perdido la Copa América 2021 y que recientemente se recuperó de una lesión en una de sus rodillas que lo dejó dos meses afuera de las canchas; la convocatoria de Paulo Dybala, que se recuperó a contrarreloj de una rotura fibrilar; y la ausencia de Ángel Correa, que perdió el último ‘mano a mano’ con Joaquín Correa.

Por el contrario, uno que se ganó un lugar en poco tiempo fue Enzo Fernández, mediocampista de Benfica que se asentó rápidamente en Europa y se convirtió en uno de los mejores jugadores de su equipo. Además, recientemente subió su valoración y pasó a ser el jugador más cotizado de toda la Primeira Liga de Portugal, con un valor de mercado cercano a los 35 millones de euros según la plataforma especializada Transfermarkt. El ex River solo disputó 60 minutos con la camiseta albiceleste (34 ante Jamaica y 26 frente a Honduras en la última gira por Estados Unidos), que le bastaron para meterse entre los 26 elegidos por el entrenador.

Otro dato importante a destacar es que la Primera División del fútbol argentino solo aporta un jugador a la selección argentina: Franco Armani, arquero de River Plate. Es la cantidad más baja de futbolistas del ámbito local en un plantel mundialista de la Argentina en toda la historia (el menor registro hasta el momento se había dado en Corea del Sur - Japón 2002, con la inclusión de Ariel Ortega y de Claudio Husaín, ambos de River).

l entrenador Lionel Scaloni dialoga con uno de los integrantes de su cuerpo técnico: Pablo Aimar Amilcar Orfali - Getty Images South America

Por último, solo dos integrantes del plantel debutaron profesionalmente en clubes del exterior: Lionel Messi, en Barcelona de España, y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, en Oxford United de Inglaterra. El resto tuvo su comienzo en Primera en equipos del fútbol argentino y, en su mayoría, a excepción de Armani, luego pasaron al fútbol europeo.

Seis de los convocados debutaron profesionalmente en River.

Tres en Estudiantes de La Plata.

Argentinos Juniors, Ferro, Boca Juniors y Racing aportan dos cada uno.

Por último, Rosario Central, Vélez, Arsenal, Banfield, Belgrano, Newell’s e Instituto de Córdoba hicieron debutar a un futbolista que estará en el Mundial.

Los jugadores con mejor rendimiento que no van al Mundial

Ángel Correa

Ángel Correa es una de las ausencias más resonantes de la selección argentina para el Mundial Gusatavo Ortiz - dpa

El delantero de Atlético de Madrid formó parte de casi todas las convocatorias de Scaloni, aunque en cada una de ellas sumó pocos minutos. A último momento, Joaquín Correa ‘le ganó la pulseada’ por el último cupo de la lista de 26, por lo que el ex San Lorenzo se quedó a las puertas y finalmente formará parte del grupo de ‘reservas’ junto a Juan Musso, Facundo Medina y Thiago Almada.

Desde su llegada al Aleti en enero de 2015 lleva disputados un total de 349 partidos, donde anotó 62 goles y repartió 54 asistencias, ya sea jugando como delantero o como mediocampista por derecha. En lo que va de la temporada jugó 20 encuentros (promedio de 39,5 minutos por partido), donde convirtió tres tantos y otorgó un pase gol. Mantiene una calificación promedio Sofascore de 6.64 entre La Liga de España y la Champions League.

Fue parte del plantel campeón de la Copa América 2021, aunque en dicha competencia solo jugó dos encuentros: 64 minutos ante Bolivia y nueve contra Paraguay, ambos correspondientes a la primera etapa del torneo. Desde la llegada de Scaloni, a pesar de haber integrado casi el 100% de las convocatorias, solo jugó 14 partidos en cuatro años y solo fue titular en cuatro (sumó 451 minutos, lo que da un promedio de 32′ por encuentro).

Agustín Rossi

El arquero de Boca era uno de los más pedidos por el hincha para integrar la nómina de convocados de Lionel Scaloni. En el último tiempo se transformó en uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Formó parte de la prelista, pero corría por detrás no solo de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani -los tres elegidos-, sino también de Juan Musso, que finalmente se quedó afuera e integra la lista de ‘reservas’ por cualquier eventualidad.

Solo fue citado en un partido de 2021 frente a Bolivia, aunque no sumó minutos.

Según los datos de SofaScore , es el arquero con más penales atajados del mundo (20) en las últimas seis temporadas, por delante de nombres de la talla de Kasper Schmeichel y Gianluigi Donnarumma.

en las últimas seis temporadas, por delante de nombres de la talla de Kasper Schmeichel y Gianluigi Donnarumma. Le patearon 53 (con tandas incluidas) desde que viste la camiseta azul y oro. Atajó 15 (el 28%), le hicieron 32 y seis salieron desviados . En el último año contuvo nueve de los 17 que le patearon (nueve en los 90′ y ocho en tandas).

. En el último año contuvo nueve de los 17 que le patearon (nueve en los 90′ y ocho en tandas). Sus números en penales durante los 90 minutos son aún más sorprendentes. Le ejecutaron 12 y atajó más (seis) de los que recibió (cinco). Uno solo fue desviado (Adam Bareiro en la derrota vs. San Lorenzo por la vigente Liga Profesional).

Por otro lado, datos de Opta revelan que Rossi ingresó en el grupo selecto de cuatro arqueros en el mundo que, partiendo desde enero de 2018, atajaron nueve penales o más que le ejecutaron durante un partido, sin tener en cuenta los errados. Entre ellos, el argentino es el de mayor efectividad.

Agustín Rossi (Boca) - nueve penales detenidos sobre 18 pateados (50%).

Manuel Riemann (Bochum de Alemania) - 12 de 32 (37,5%).

Koen Casteels (Wolfsburgo de Alemania) - 10 de 30 (33,3%).

Camilo Vargas (Atlas de México) - 10 de 33 (30,3%).

Marcos Senesi

Marcos Senesi solo disputó un partido con la selección: 30 minutos ante Estonia en un amistoso Twitter @Argentina

El defensor de 25 años debutó con la camiseta de la selección argentina en uno de los últimos amistosos, ante Estonia, el pasado 5 de junio. Lo hizo en reemplazo de Lisandro Martínez cuando transcurrían 62 minutos de partido. Además de su primer encuentro, también fue su primera convocatoria, a pesar del gran rendimiento que mostró desde su llegada a Países Bajos para vestir la camiseta de Feyenoord. El llamado de Scaloni llegó al mismo tiempo que el de Roberto Mancini, entrenador de la selección italiana que intentó seducirlo para que forme parte de la renovación de la Azzurri. Sin embargo, Marcos tenía las cosas claras desde un principio: “Estoy muy feliz de unirme al plantel. Estoy muy contento, siempre esperé esta oportunidad. Espero aprovecharla al máximo”, declaró antes de sumarse al plantel de la Argentina.

El ‘Gladiador’, como lo apodaron los hinchas de Feyenoord, su primer equipo en el Viejo Continente, llegó a Países Bajos en septiembre de 2019 proveniente de San Lorenzo, club en el que hizo todas las divisiones inferiores y donde debutó en 2016 de la mano de Diego Aguirre. La transferencia se hizo por siete millones de euros, monto que en ese entonces la posicionó como la cuarta venta más importante de la historia del club (al año siguiente fue superado por Adolfo Gaich para pasar al quinto lugar).

Desde su llegada a Rotterdam, se convirtió en una pieza clave del plantel conducido por el histórico lateral neerlandés Giovanni van Bronckhorst. Se consolidó en el equipo titular y pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los mejores defensores centrales de la Eredivisie. Disputó un total de 116 partidos, donde convirtió nueve goles y repartió siete asistencias. Además, fue amonestado en 16 oportunidades y expulsado una vez.

En la última temporada, jugó 50 partidos, anotó tres goles y dio la misma cantidad de asistencias. Llegó a ser capitán en algunas ocasiones y fue fundamental en la llegada de su equipo a la final de la Conference League ante Roma. En dicho enfrentamiento, a pesar de no conseguir la victoria, Senesi se destacó con una actuación memorable:

Fue el mejor de su equipo en recuperaciones (15), duelos ganados (8/11), pases completados (90), entradas logradas (5/8) y pases largos correctos (9).

En el último mercado de pases fue contratado por uno de los clubes ascendidos a la Premier League de Inglaterra: Bournemouth. Desde entonces, se ganó la titularidad con mucha facilidad siendo figura en varias oportunidades, aunque no le bastó para llegar al Mundial.

Ya disputó 12 partidos con el Boro, donde no convirtió goles, no dio asistencias y tampoco recibió tarjetas. Se mantiene como el tercer jugador del equipo con mayor porcentaje de precisión de pase por partido con 82%. Además, por lejos, es el futbolista con más pases largos precisos del plantel con un promedio de 3.1 por encuentro. Por último, también mantiene un promedio de 1.5 intercepciones por partido, el mejor en dicho rubro.

Giovanni Simeone

El Cholito se adaptó a Europa de gran manera. Llegó a Genoa en 2016, proveniente de River, por cinco millones de euros principalmente gracias a su buen desempeño cuando estuvo a préstamo en Banfield. Desde ese momento, mostró cualidades que poco se habían visto en su paso por la Argentina. Desde entonces, no se movió de la Serie A, liga que se convirtió sin lugar a dudas en su zona de confort. Pasó por Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli, donde se encuentra actualmente. Lleva 77 goles anotados en 237 encuentros desde su arribo a Italia distribuidos de la siguiente manera:

14 goles en 37 partidos en Genoa .

. 22 en 80 con la camiseta de Fiorentina .

. 18 en 70 con Cagliari .

. 17 en 35 con Hellas Verona (gracias a esto, alcanzó el cuarto lugar de la tabla de goleadores de la Serie A 2021-22, solo por detrás de Ciro Immobile, Dusan Vlahovic y Lautaro Martínez).

(gracias a esto, alcanzó el cuarto lugar de la tabla de goleadores de la Serie A 2021-22, solo por detrás de Ciro Immobile, Dusan Vlahovic y Lautaro Martínez). Seis en 13 con Napoli.

Con la camiseta de la selección disputó cinco partidos (todos amistosos y de la mano de Scaloni) y anotó un gol. Sin embargo no volvió a ser tenido en cuenta luego de las dos primeras fechas de Eliminatorias donde no sumó minutos. Desde entonces fue parte de varias prelistas, pero no logró asentarse entre los convocados.

En su actual equipo tiene una frecuencia de un gol cada 74 minutos, lo que lo posiciona como el futbolista que menos tiempo necesita para convertir en el combinado italiano. Además, junto a Giacomo Raspadori, es el goleador del plantel en Champions League con cuatro tantos en cinco encuentros. El buen momento de Lautaro Martínez y Julián Álvarez no le permitieron meterse en la cita ecuménica.

Thiago Almada

Thiago Almada es uno de los cuatro futbolistas argentinos que integran la lista de 'reserva' para el Mundial ERIC ESPADA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El joven futbolista de 21 años, perteneciente a Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), estuvo muy cerca de ser la sorpresa de Scaloni en la convocatoria. Finalmente formará parte del grupo de reservas por cualquier imponderable que pueda ocurrir. Solo disputó 36 minutos con la camiseta de la selección argentina, ante Honduras, en la última gira de amistosos.

Fue a esa convocatoria con el objetivo de ‘foguearse’ para eventuales llamados luego del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños y pasó a ganarse un lugar en la consideración del DT de cara al evento más importante. Además, por si fuera poco, Lionel Messi de deshizo en elogios para con el ex Vélez: “Tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido, pícaro, que no le tiene miedo a nada y encara siempre”, aseguró el capitán luego del debut del nacido en Fuerte Apache.

En la actual temporada alcanzó una calificación promedio SofaScore de 7.46, siendo el mejor de su equipo y logrando la octava mejor valoración de toda la liga estadounidense. Jugó 29 partidos, 25 de ellos como titular, donde convirtió seis goles y dio siete asistencias. Además, creó nueve grandes ocasiones, alcanzó un 73% de efectividad en regates, y logró una precisión de pase por partido de 86%. Por último, entregó 2,9 pases claves por compromiso y fue el segundo futbolista de Atlanta con más pases en largo precisos por 90′ con 3.6. Destino europeo.

Walter Benítez

El arquero surgido en Quilmes, que hace pocos meses fue contratado por PSV de Países Bajos luego de su gran paso por Niza de Francia, donde estuvo durante cinco temporadas, fue uno de los grandes y habituales ausentes en las convocatorias de Lionel Scaloni. En su última temporada en la Ligue 1, fue el arquero que menos goles recibió por partido junto a Keylor Navas (0.9) y también el que más vallas invictas alcanzó (14), algo que le permitió tener el mejor registro para un arquero argentino en las cinco grandes ligas de Europa. Gracias a esto, Niza fue el equipo con menos goles recibidos del torneo con 36, al igual que PSG.

Previo al cierre de la última temporada, Benítez fue elegido por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), como uno de los cinco candidatos a quedarse con el premio de Mejor Arquero de la temporada, reconocimiento que finalmente ganó Gianluigi Donnarumma, de PSG; decisión que causó malestar en Francia debido a que el arquero italiano disputó menos de la mitad de los partidos de la Ligue 1 2021-22.

Nunca fue convocado a la selección mayor, por lo que su participación en la Copa del Mundo era utópica, pero su gran nivel podría haberle permitido meterse en el plantel. En juveniles, integró el Sub 20 en 2013.

LA NACION